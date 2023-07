Basler Chef-Forensiker über Pyromanie – «Das Feuer gibt ihnen Macht» Im Baselbiet läuft ein Prozess gegen einen mutmasslichen Serienbrandstifter. Marc Graf von den Universitären Psychiatrischen Diensten hat schon Pyromanen begutachtet – vom geistig Behinderten bis zum einsamen Feuerwehrmann. Nina Jecker

Herr Graf, weshalb legen Menschen Brände? Am häufigsten sind Taten mit einem sogenannt normalpsychologischen Motiv. Also wenn jemand einen Versicherungsbetrug begehen oder durch das Feuer ein Gewaltverbrechen vertuschen will. Darüber hinaus gibt es aber Personen, die ohne solche Gründe zwanghaft Feuer legen. Dann spricht man von Pyromanie, wobei es sich aber nicht um eine Diagnose im engeren Sinne handelt.

Sondern? Pyromanie bezeichnet den Drang, Dinge anzuzünden. Die Hintergründe, weshalb dieser Drang besteht, sind jedoch unterschiedlich. Es gibt, grob gesagt, drei Gruppen von Brandstiftern und Brandstifterinnen, die jeweils eigene Motive haben.

Welche sind das? Zum einen können das Personen sein, die leicht geistig behindert sind. Sie erleben sich selbst als inkompetent und fühlen sich ungerecht behandelt. Indem sie ein Feuer legen und allenfalls grossen Schaden anrichten, stellen sie in ihrer Wahrnehmung wieder eine Art Gleichgewicht her. Sie freuen sich, wenn sie wieder etwas angerichtet haben und schauen sich gern die Bilder davon in den Zeitungen an.

Und die anderen beiden? Eine andere Gruppe sind geistig normal entwickelte Personen, die jedoch eine Persönlichkeitsstörung aufweisen, also erhebliche charakterliche Auffälligkeiten. Dazu gehören unter anderem Menschen mit der Diagnose einer Borderline-Störung. Sie wünschen sich sehr enge soziale Bindungen, sind aber häufig unfähig, diese zu erhalten. Viele Betroffene empfinden starke Rachegefühle und masslose Wut. Auch Narzissten können aus Rache zu Brandstiftern werden. Wir kennen die Berichte von Männern, die ihre Partnerinnen anzünden, wenn diese sie verlassen wollen. Und dann gibt es auch noch die paranoid-misstrauischen Persönlichkeiten, die gerade während der Pandemie sichtbar wurden. Sie misstrauen den Behörden und der Wissenschaft, verspüren bei starker Ausprägung einen Hass auf fast alles und vertrauen nur sich selbst.

Was haben all diese Menschen gemeinsam? Sie erleben sich als wenig wirksam und fühlen sich ohnmächtig. Das Feuer gibt ihnen Macht. Bei der dritten Gruppe steht das hingegen nicht im Vordergrund.

Wer gehört zur dritten Gruppe? Das sind zum Beispiel Feuerwehrleute. Ich hatte in meiner Praxis selbst schon mehrere solche Fälle. Sie alle waren Männer aus der freiwilligen Feuerwehr, nie aus der Berufsfeuerwehr. Es waren eher zurückgezogene, eigenbrötlerische Menschen, die eigentlich gern anders leben möchten, aber es nicht schaffen. Die finden es unglaublich toll, wenn ein Ernstfall eintritt und sie dann mit Blaulicht losrasen können, um Menschen und Vieh zu retten. Am Ende räumt man noch gemeinsam auf, alle sind aufeinander angewiesen, jeder Einzelne ist wichtig, auch sie selbst. Und der Feuerwehrkommandant und Gemeindepräsident gratuliert ihnen für ihre tolle Leistung, ein schönes Gefühl der Wichtigkeit und Bedeutung.

Sie brauchen das Feuer also, um sich zu beweisen? Genau. Das fängt vielleicht mal mit einem Container an. Aber das reicht ihnen nicht, ein Einsatz wegen eines brennenden Containers ist nicht so cool wie bei einem brennenden Haus. Also zündeln sie mal in einem Keller. Das Gefährliche daran ist, dass gerade diese Personen ihre Fähigkeiten im Umgang mit Bränden massiv überschätzen. Feuer ist unberechenbar, und am Ende können aus ihren Brandstiftungen schwere Straftaten werden, bis hin zum Tötungsdelikt.

Nehmen diese Brandstifter Tote billigend in Kauf? Nein, sie rechnen überhaupt nicht damit und sind am Boden zerstört, wenn etwas Schlimmes passiert. Schon allein die Tatsache, dass der Feuerwehrkommandant ihre Taten verurteilt, reicht in der Regel aus, dass sie es nie wieder tun. Schliesslich wollten sie genau das Gegenteil erreichen. Dazu kommt noch das Strafverfahren, das häufig sehr schlimm für sie ist.

Wie sieht die Rückfallquote bei den anderen Gruppen aus? Das ist sehr unterschiedlich. Die Borderline-Betroffenen erleben die meisten Symptome zwischen der Pubertät und dem 35. Altersjahr, danach schwächt sich die Störung ab. Bei paranoid-misstrauischen Personen verstärkt sich das Problem jedoch mit dem Alter. Am schwierigsten ist aber der Umgang mit jenen, die eine geistige Minderbegabung aufweisen. Wenn jemand gar nicht in der Lage ist, seine Taten zu begreifen, ist eine Therapie nicht möglich. Ich kenne junge Menschen, die immer wieder Brände gelegt haben und sich mittlerweile in der Verwahrung befinden.

Ist Pyromanie auch eine Art Sucht? Es gibt Menschen, die tatsächlich den Druck verspüren, Feuer zu legen. Wenn die Flammen lodern, verstecken sie sich vielleicht sogar irgendwo in der Nähe, schauen zu oder filmen den Brand. Dieses Machtgefühl löst ihre inneren Spannungszustände, die sich aber nach der Tat wieder von neuem aufbauen – ähnlich wie bei einem sexuellen Sadisten. Andere handeln hingegen ohne Suchtdruck, rein situativ. Ich untersuchte einmal einen dissozial-rücksichtslosen Täter, der Einbrüche verübte. Wenn er bei einem Einbruch nichts Wertvolles vorfand, zündete er vor dem Weggehen halt das Kellerabteil an. So wollte er sich quasi für seinen Arbeitsaufwand entschädigen.

