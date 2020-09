Kritik an Elisabeth Ackermann: Mit ihr habe der Ruf der Basler Museen gelitten. Foto: Florian Bärtschiger

Die Basler Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann hat Chuzpe. Geradezu tollkühn, vor dem Auftakt zum Regierungsratswahlkampf, hat sie sich des Mannes entledigt, der den Ruf des Historischen Museums Basel wieder in die weite Welt hinaustragen konnte: Museumsdirektor Marc Fehlmann, der «Gold & Ruhm» nach Basel und für Basel brachte. Ihn zu feuern, war ein Risiko, weil seine Zahlen stimmten, die Chemie aber nicht zwischen dem glänzenden Fehlmann und der «knorrigen» («Tageswoche») Ackermann.

Fehlmann – so muss man die vielen nach Mobbing riechenden Handlungen (Maulkorb, Arbeitsverbot, Weisungsverbot) aus dem Präsidialdepartement deuten – stand schon längst auf ihrer Abschussliste. Starke Persönlichkeiten haben am Marktplatz nichts zu suchen. Das musste auch der frühere Stadtentwickler Thomas Kessler erfahren, als Ackermanns Vorgänger, Guy Morin, das Terrain für seine grüne Parteikollegin im Präsidialdepartement bereinigte und Kessler auf die Strasse stellte. Bei der Entledigung Fehlmanns sollte diesmal niemand vorzeitig etwas erfahren. Als Ackermann im Januar heimlich das Arbeitsverhältnis mit dem Museumsdirektor befristete, gaukelte sie selbst der politisch neutral aufgestellten Geschäftsprüfungskommission des Grossen Rats (GPK) vor, alles verlaufe am Museum weiterhin in Minne. Irreführung der Öffentlichkeit nennt das die GPK. Ein schwerer Vorwurf an die Adresse einer Regierungspräsidentin.

Durch alle Böden verteidigt

Dass an den Basler Museen alles in Ordnung sei, dass sie bestens aufgestellt seien, ist Ackermanns Narrativ, das sie durch alle Böden verteidigt hat. Als ihren grössten Fehler in ihrer vierjährigen Amtszeit führte sie Mitte Juli in der BaZ allen Ernstes an, sie habe sich zu wenig Zeit gelassen bis zum ersten Interview. Das ist Verblendung – wie noch vieles, was aus dem Präsidialdepartement kommt. Etwa auch ihre offizielle Mitteilung, dass die Trennung von Fehlmann einvernehmlich erfolgt sei, während sein Anwalt gleichzeitig bekannt gab, dass er rechtlich gegen die Freistellung vorgehen werde.

Dass die Regierungspräsidentin zum Zeitpunkt der Freistellung Fehlmanns als neue Beisitzerin in der Museumskrise niemand anderes ernennen konnte als die Co-Leiterin der Abteilung Kultur, Sonja Kuhn – just jene Frau, der sie Monate zuvor das Museumsdossier entzogen hatte –, weist auf ihren überstürzten, geradezu kopflos gefällten Entscheid hin. Mit diesem Personalentscheid torpediert sie übrigens erneut die freiheitliche Stellung der Museen, wie es ihr die GPK im Sonderbericht vom August zum Vorwurf macht.

Fürs Präsidialdepartement ungeeignet, im wohlwollendsten Fall Mittelmass – diese Subbotschaft war schon vor vier Jahren die Begleitmusik in Ackermanns Wahlkampf.

Wie viele solche Fehler darf sich eine Regierungspräsidentin leisten? Und wo ist die Schmerzgrenze? Der Schlachtruf der Bürgerlichen und jener Partei, die auch in den Regierungsrat will, die GLP, ist in der Debatte im Grossen Rat zur Museumsaffäre bereits deutlich zum Ausdruck gekommen: Der Ruf der Basler Museen habe massiv gelitten; das habe geschadet.

Es ist einfach, auf Ackermann zu zeigen. Sie macht es einem auch leicht. Doch jeder, der ihren Namen im Wahljahr 2016 in die Urne eingelegt hatte, konnte wissen, dass er zwar eine äusserst fähige Gitarrenlehrerin wählte, aber eine, die fürs Präsidialdepartement ungeeignet, im wohlwollendsten Fall Mittelmass ist. Diese Subbotschaft war schon vor vier Jahren die Begleitmusik in Ackermanns Wahlkampf. Die Handschrift der Vorgehensweise in der Museumsaffäre ist bloss die Bestätigung dafür.

Richtungswahl und Machterhalt

Damals und wie auch jetzt im Wahlkampf geht es nur um Macht und Machterhalt und nicht um Exzellenz in der Regierung: Basel wollte eine Frau im Präsidium und will vor allem eine bürgerliche Mehrheit verhindern. Mit der Botschaft, «es geht um eine Richtungswahl, das ist jetzt sehr wichtig», zog Ackermann vor vier Jahren durch die Stadtquartiere und erhielt breite, linke Unterstützung. Und sie erhielt auch den Support der LDP, die bedingungslos den Einzug der SVP in den Regierungsrat verhindern wollte. Das ist heute nicht anders. Dafür Ackermann zu kritisieren, ist billig. Die Kritik fällt auf jene zurück, die sie im System mitschwimmen lassen.

So funktioniert das finanziell gesättigte Basel (746 Millionen Franken Überschuss im Jahr 2019). Politisch verwaltet wird es durch eine ideelle Allianz aus SP und Grünen sowie der LDP. Diese Allianz darf sich die saturierte Stadt auch etwas kosten lassen, diese Allianz kann sich Ackermanns Fehler leisten. Dann begegnen sich die beiden Lager wieder und debattieren jeweils über die Schmerzgrenze.

Sie dürfte in der Museumsaffäre bei einer halben Million plus liegen – Fehlmanns Lohnfortzahlung und «plus», weil man noch nicht weiss, welche Sponsoren und Mäzene des Basler Bürgertums abspringen werden.

Bemerkenswert ist, dass Vertreter der LDP/SP-Allianz Elisabeth Ackermann für das Museumsdebakel kritisieren. Grosszügig dagegen wird über ihre eigene Misswirtschaft beim Biozentrum (Vischer, LDP / Wessels, SP) und der MCH Group (Vischer, LDP, und Stakeholder Brutschin/Herzog von der SP) hinweggesehen. Eine Diskussion über diese Schmerzgrenzen findet bei der LDP wie auch bei der SP gar nicht erst statt.

Ackermann hingegen soll weiterhin als Feigenblatt der Linken in der Regierung ihren Kopf hinhalten.