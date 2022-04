9 Konzerttipps für Ostern – Das Feiertagsprogramm der Basler Orchester im Überblick Bach, Brahms, Mozart und Verdi: Anlässlich des Fests der Auferstehung Christi werden sie alle gemeinsam mit Stargästen wie Ramón Vargas gespielt. Vivana Zanetti

Startenor Ramón Vargas kommt seit langem wieder einmal nach Basel. Foto: Georg Hochmuth/Keystone

Es ist kein Geheimnis, wie reichhaltig die klassische Musikszene in Basel ist. Die angesehenen Musikhochschulen, die Orchester und auch die Vielzahl an Gesangsvereinen zählen zu den kulturellen Aushängeschildern der Stadt. In der Osterwoche haben viele von ihnen einen Auftritt und spielen Werke wie das Requiem von Verdi oder die verschiedenen Passionen von Bach. Welches Konzert soll man besuchen? Die BaZ stellt Ihnen eine Auswahl vor.

Verdi-Requiem mit Ramón Vargas