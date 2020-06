Mehrere Wochen out – Das FCB-Meisterrennen

findet ohne

Edon Zhegrova statt Kann sich der FC Basel bis zum 30. Juni nicht auf eine Weiterbeschäftigung des kosovarischen Flügels verständigen, hat Zhegrova seine letzte Partie in Rotblau bereits absolviert: Er leidet an einer Sprunggelenksverletzung. Oliver Gut

Foto aus der Partie gegen den FC Thun am 15. Februar: Dies könnte das letzte Super-League-Spiel von Edon Zhegrova (links) gewesen sein. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Einen «Kampf auf Messers Schneide» hatte Marcel Koller am Freitag prognostiziert, als er danach gefragt wurde, wie es denn um Valentin Stockers und Edon Zhegrovas Matchfitness im Hinblick auf das Cupspiel in Lausanne stehe. Im Kader standen am Sonntag dann beide nicht – und zumindest in Zhegrovas Fall ist dies nicht weiter verwunderlich: Was offiziell ziemlich nichtssagend als «Fussverletzung» deklariert wurde, ist tatsächlich eine Kapselbandverletzung im Sprunggelenk des linken Fusses, zugezogen vor über einer Woche im Training. Eine Verletzung, bei der klar ist, dass der Spieler während mehrerer Wochen nicht mehr dem Ball nachjagen kann.