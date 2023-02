Diamantenraub in Antwerpen – Das fast perfekte Verbrechen Leonardo Notarbartolo räumte vor zwanzig Jahren mit Komplizen die Schliessfächer im World Diamond Center leer. Der Coup, der gerade als Serie verfilmt wird, war bis ins kleinste Detail choreografiert – doch dann passierte das Missgeschick mit dem Müll. Oliver Meiler aus Rom , Josef Kelnberger aus Brüssel

Die Diebe haben gar nicht alles mitnehmen können: Am frühen 17. Februar 2003 entdeckte ein Wachmann dieses Chaos im Tresorraum. Foto: Wim Hendrix (Belga, AFP)

Kim Rossi Stuart kann es locker mit George Clooney aufnehmen, zumindest was das gute Aussehen angeht. Und das ist auch ein zentrales Attribut für die Hauptrolle, in der der italienische Schauspieler demnächst auf Amazon zu sehen sein wird. «Everybody Loves Diamonds» heisst die Serie, sie erinnert an «Ocean’s Eleven», das Besondere daran: Sie ist der Realität nachempfunden, dem krummen Opus eines Mannes, der es wiederum mit Kim Rossi Stuart und George Clooney aufnehmen kann. Zumindest mit seinem Aussehen.