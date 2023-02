Limitiert auf 250 Stück – Das Fasnachtspuzzle des «Spielegge» Mit Metronom, Ueli und Blätzlibajass: Das Spielwarengeschäft Spielegge am Spalenberg liess von einem Künstler ein 54-teiliges Puzzle entwerfen. Linus Schauffert

Das diesjährige Fasnachtspuzzle des Spielwarengeschäfts Spielegge. Foto: Spielegge

Der Spielegge am Spalenberg 40 ist ein Geschäft mit Tradition. Seit beinahe 50 Jahren beliefert er die Kinder der Stadt Basel mit langlebigem Spielzeug. Und seit 2011 entwirft er jährlich passend zur Fasnacht ein Puzzle. So auch dieses Jahr.

Das diesjährige Fasnachtspuzzle setzt sich aus 54 Teilen zusammen. Und es zeigt ein buntes Bouquet an Basler Fasnachtsfiguren und -gegenständen. So befindet sich in der Mitte des Bildes die diesjährige Plakette zusammen mit dem Motto «Zämme im Taggt!».

Ein lebendiger Fasnachtsnachmittag

Rundherum sind allerlei Fasnachtsfiguren zu sehen: beispielsweise ein Traktor mit Waggiswagen, ein Ueli, der Pauke spielt, oder ein verschmitzt schauender Blätzlibajass. Das Bild erweckt den Eindruck eines lebendigen Fasnachtsnachmittages.

Für die Idee verantwortlich zeigt sich Désiré Felix Meyer, während Hampé Wüthrich den Entwurf gemalt hat. Letzterer signierte dann auch jedes der auf 250 Stück limitierten Puzzles von Hand. Wie auch in den Jahren zuvor kostet das Puzzle 29.80 Franken und ist ab sofort beim Spielegge am Spalenberg zu erwerben.

Fehler gefunden?Jetzt melden.