Zu hohe Immissionen – «Das Fasnachtsfeuer in Pratteln darf nicht mehr brennen» Der über 100-jährige Traditionsanlass der Baselbieter Gemeinde muss kurzfristig abgesagt werden. Das grosse Feuer würde zu viele Schadstoffe freisetzen, kritisieren zwei kantonale Ämter. Julia Gisi

Vor der Fasnacht werden unter anderem alte Tannenbäume auf dem Mayenfels zu einem riesigen Feuer aufgeschichtet. Foto: holzsammeln.ch

Das Lufthygieneamt beider Basel sowie das kantonale Amt für Umweltschutz und Energie machen den Organisatoren des Fasnachtsfeuers in Pratteln einen Strich durch die Rechnung. In einer Mitteilung vom frühen Samstagabend schreibt Alex Brand der Füürbiiger Prattele: «Eine über 100-jährige Tradition hat ausgedient. Das Fasnachtsfeuer in Pratteln darf nicht mehr brennen – zumindest nicht mehr in der seit Jahrzehnten gewohnten Aufbeigung.»

Das Problem: Die kantonalen Ämter fürchten beim Verbrennen von noch zu grünen Bäumen übermässige Emmissionen. Dasselbe gilt für unbehandelte Holzpaletten, deren Nägel zur Bildung von Dioxinen beitragen.

Traditionsgemäss beginnen die Füürbiiger – mit dabei sind Mitglieder im Alter zwischen 2 und 70 Jahren – jeweils sechs Wochen vor dem Fasnachtssonntag, in verschiedenen Quartieren Holz fürs «Fasnachtsfüür» zu sammeln. Anwohner legen zu diesem Zweck Baumschnitt aus dem Garten und Tannenbäume an den Strassenrand. Diese werden dann auf den Mayenfels transportiert und zu einem grossen Feuer aufgeschichtet.

Diese Woche sei die Gemeinde Pratteln unter Androhung einer Busse nun aber dazu aufgefordert worden, von der Entfachung des Fasnachtsfeuers abzusehen.

«Wir sind alle noch ein wenig geschockt»

Laut Alex Brand habe man deshalb versucht, das bereits aufgeschichtete Feuer nochmals zu sortieren und die genannten Richtlinien zu beachten. «Heute Samstag wurden vier Anhänger mit noch grün aussehenden Weihnachtsbäumen und eine kleine Menge Einwegpaletten aussortiert.» Doch auch das habe nicht geholfen. «Gemeinsam mit den Behörden der Gemeinde Pratteln und den Füürbiigern wurde entschieden, das Fasnachtsfeuer in diesem Jahr nicht zu entfachen.»

Wie und in welcher Form es in den nächsten Jahren noch ein Fasnachtsfeuer geben werde, sei allen Beteiligten noch unklar.

Auf Anfrage der BaZ sagt Alex Brand: «Wir sind alle noch ein wenig geschockt – doch wir hoffen, dass wir in den nächsten Jahren für unseren traditionellen Anlass eine Ausnahmebewilligung erhalten können.»

Die strenge Regelung gegenüber des über 100 Jahre alten Brauchs erklärt er sich mit kritischen Stimmen aus der Bevölkerung. Er vermutet: «Es gibt Leute, die das Feuer verhindern wollen und darum die Ämter kontaktieren – nicht nur aus Pratteln, sondern auch von weiter her.»

Bis zu einem gewissen Grad verstehe er die Kritik: «Im Gesetz heisst es, dass man keine grünen Baumschnitte verbrennen darf.» Doch man könne auch alles schlechtreden, findet er. Im Rahmen eines so wichtigen Brauchtums für Jung und Alt sollte man sich stattdessen auf eine Ausnahme einigen können.

Ob das gelingt, wird sich in den kommenden Jahren zeigen.

Das Amt für Umwelt und Energie war am Samstagabend für eine Stellungnahme nicht mehr zu erreichen.



