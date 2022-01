Dank Kurzentschlossenen – Das Fasnachtsbändeli startet vor vollen Rängen Die Vorfasnachtsveranstaltung darf sich über einen gelungenen Auftakt freuen. Vor allem für die Jüngsten bietet sie arg vermisstes Fasnachtsfeeling. Andrea Schuhmacher

Das Ensemble des Fasnachtsbändeli 2022 an der ausverkauften Premiere. Foto: Uwe Zinke

Ausverkauft! Wer hätte das gedacht. Nicht nur die Premiere des Fasnachtsbändeli am Samstagnachmittag, sondern auch die Vorstellung am Sonntag geht vor vollen Zuschauerrängen über die Bühne. Den Organisatoren der Vorfasnachtsveranstaltung des Theaters Arlecchino stand die Erleichterung ins Gesicht geschrieben. Auf Anfrage sagt Theaterleiter Tomas Luterbacher: «Der Reservationsstand liegt aktuell bei knapp 50 Prozent für alle 23 Vorstellungen.» Erfahrungsgemäss seien die Vorstellungen nie lange im Voraus voll, sondern würden fortlaufend gebucht.

Seit bereits 25 Jahren findet das Fasnachtsbändeli von Erfinder und Produktionsleiter Peter Keller nun statt. Noch nie war der Altersdurchschnitt der Beteiligten so tief wie in diesem Jahr. Wohl auch diesem Umstand ist geschuldet, dass in der diesjährigen Vorstellung kaum politischer Biss zu finden ist. Die Höhepunkte des Abends sind musikalischer Natur: Der exzellente Auftritt der Basler Trommelakademie wird vom Publikum mit dem lautesten Applaus des Abends gewürdigt. Die Amerbach-Pfyffer begeistern mit einem fast wehmütig klingenden «Altfrangg». Und die Neuinterpretation des Walfängerlieds «Wellerman» – Anfang 2021 ein Dauerbrenner auf dem vor allem bei Jugendlichen beliebten Videoportal Tiktok – bleibt der Redaktorin noch lange im Kopf.