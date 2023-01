Vorfasnacht für Kinder 2023 – Das «Fasnachtsbändeli» ist noch besser geworden Am Samstag feierte das Fasnachtsmusical im Theater Arlecchino Premiere. Jung und Alt kamen in den Genuss des ersten Räppliregens des Jahres. Vivana Zanetti

Die Basler Clique «Rooti Räppli» hat ihre Ländlerfreunde vom ESAF an die Fasnacht eingeladen. Foto: Pino Covino

20 Jahre ist es her, da erhielt das traditionelle Vorfasnachtsmusical des Theaters Arlecchino den Namen «Fasnachtsbändeli». In diesen zwei Jahrzehnten passierte in der Produktion für Kinder und Familien so allerlei. Man erinnert sich zum Beispiel bestens an spannungsvolle Fasnachtskrimis, in denen Tambourmajorstöcke, Trommeln und Perlenketten kurz vor den «drey scheenschte Dääg» verloren gingen. Oder an den Blaggedde-Fälscher, der einst sein Unwesen trieb.