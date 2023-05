Baselland – Das etwas andere Kirchenerlebnis Das Baselbiet feiert am 2. Juni gemeinsam mit zehn weiteren Kantonen die «Lange Nacht der Kirchen». Es darf getanzt werden. Daniel Aenishänslin

Die Muttenzer Kirche St. Arbogast ist Teil der «Langen Nacht der Kirchen». Foto: Margrit Müller

Die Baselbieter Landeskirchen öffnen Türen, Tore und Kirchtürme zur vierten «Langen Nacht der Kirchen». Das etwas andere Kirchenerlebnis soll es werden. Im Baselbiet sind es rund 30 Kirchgemeinden und Pfarreien, die teilnehmen.

Das Programm ist vielfältig. Geboten werden je nach Lokalität Konzerte, Filme, Theater, Poetry Slam, gemeinsame Gebete, Escape Rooms, Gottesdienste, auf Kirchtürme steigen, Disco oder Kirchenführungen. In den vorausgegangenen Ausgaben der Jahre 2016, 2018 und 2021 kamen zwischen 10'000 und 30'000 Besucherinnen und Besucher.

Die Kirchgemeinden und Pfarreien geben einen Einblick, wie sich die Kirche heute in das gesellschaftliche Leben einbringen will. Die «Lange Nacht der Kirchen» will ein Raum für Begegnungen sein, Plattformen bieten für den Austausch von Meinungen und Erfahrungen. Die Baselbieter Landeskirchen beteiligen sich zum zweiten Mal an der «Langen Nacht der Kirchen».

Hier findets statt: Reformierte Kirche in Aesch, reformierte Christuskirche in Allschwil, römisch-katholische Kirche St. Peter und Paul in Allschwil, römisch-katholische Kirche St. Theresia in Allschwil, Christkatholische Alte Dorfkirche in Allschwil, reformierte Kirche in Arisdorf, reformierte Kirche in Arlesheim, reformierte Kirche St. Martin in Bennwil, reformierte Kirche St. Margarethen in Binningen, römisch-katholische Kirche Heilig-Kreuz in Binningen, reformierte Kirche in Birsfelden, römisch-katholische Kirche Bruder Klaus in Birsfelden, reformierte Kirche in Bottmingen, reformierte Kirche in Bubendorf, reformierte Kirche in Diegten, reformierte Kirche St. Margaretha in Frenkendorf, reformierte Kirche in Gelterkinden, Unterrichtshüsli neben der reformierten Kirche in Gelterkinden, reformierte Kirche St. Martin in Kilchberg, reformierte Kirche in Laufen, römisch-katholische Kirch Herz Jesu in Laufen, reformierte Stadtkirche St. Martin in Liestal, römisch-katholische Pfarrei in Liestal, reformierte Kirche in Maisprach, reformierte Dorfkirche St. Bartholomäus in Münchenstein, reformiertes Kirchgemeindehaus in Münchenstein, römisch-katholische Kirch St. Franz Xaver in Münchenstein, reformierte Dorfkirche St. Arbogast in Muttenz, reformiertes Pfarrhaus Dorf in Muttenz, reformiertes Kirchgemeindehaus Feldreben in Muttenz, reformierte Kirche in Reigoldswil, reformierte Mischelikirche in Reinach, römisch-katholische Kirche St. Johannes der Täufer in Schönenbuch, römisch-katholische Kirche Sankt Josef in Sissach, reformierte Kirch St. Jakob in Sissach, Jakobshof in Sissach, reformierte Kirche Tenniken-Zunzgen in Tenniken.

