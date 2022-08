Jugendstil in Sissach – Das erste Warenhaus des Baselbiet Das neu eröffnete Bistro wird in einem geschichtsträchtigen Bau beherbergt. Die Besitzerfamilie soll sogar die Sissacher Wasserversorgung bezahlt haben. Daniel Aenishänslin

Das erste Baselbieter Warenhaus, das Cheesmeyer, ist ein Sissacher Wahrzeichen geblieben. Foto: Daniel Aenishänslin

Sie klingt vertraut, doch stammt sie aus einer anderen Zeit. Die Idee, Wohnen und Gewerbe in einem Gebäude zu realisieren. Letzteres im Erdgeschoss und in der ersten Etage, gewohnt wird darüber. Diese Idee bescherte dem Baselbiet 1901 sein erstes Warenhaus: das Cheesmeyer von Johann Meyer an der Hauptstrasse in Sissach. Der Jugendstilbau des Architekturbüros Ganser & Bernoulli ist bis heute eines der Wahrzeichen der Oberbaselbieter Gemeinde geblieben.