Erste schwarze Richterin am Supreme Court – Das erste Denkmal für Ketanji Brown Jackson

Die Künstlerin Nia Keturah Calhoun malt in Washington ein Wandbild zu Ehren von Ketanji Brown Jackson, der ersten schwarzen Richterin am Supreme Court. Unser USA-Korrespondent Fabian Fellman hat sie besucht und herausgefunden, was für eine Signalwirkung Jacksons Wahl auf junge Menschen wie Calhoun hat.