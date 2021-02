Zürich besser als Basel – «Das entspricht nicht dem Standard des FCB» Timm Klose ist nach dem 0:2 gegen den FC Zürich enttäuscht, findet aber trotzdem, dass sich Rotblau in die richtige Richtung bewegt - auch wenn ihn die dritte Niederlage im Klassiker in Folge mächtig ärgert. Dominic Willimann

Timm Klose war nach der dritten Niederlage gegen den FC Zürich in dieser Spielzeit sichtlich niedergeschlagen. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Die Enttäuschung sitzt tief. Da Timm Klose an der Seite von Alexander Staehelin, der dem rotblauen Sportchef-Konglomerat angehört, den Letzigrund-Rasen verlässt, hat er sich die Maske tief ins Gesicht hinauf gezogen.

Allein der Blick des 32-Jährigen verrät, dass an diesem eisigen Nachmittag im Letzigrund vieles beim FC Basel nicht so gelaufen ist, wie man sich das vorgenommen hatte. Zum dritten Mal heisst der Sieger im Klassiker in dieser Saison FC Zürich. Klose, der erst auf halblinks und nach der Einwechslung von Gonçalo Cardoso zur Pause auf halbrechts verteidigt, findet nach dem Spiel klare Worte.