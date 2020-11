Kleinlützler erzwingen Entscheid – Das Ende für den Windpark Chall rückt näher Den Industriellen Werken Basel weht eine steife Brise entgegen. Mit einer Motion soll der Bau von Industrieanlagen verboten werden. Kurt Tschan

So hoch wie Roche-Hochhäuser Der geplante Windpark auf dem Chall würde das Ortsbild von Kleinlützel massiv verändern. Die Bevölkerung wehrt sich jetzt mit einer Motion gegen das IWB-Projekt.

Erfolg für das Aktionskomitee «Den Chall als Naherholungs- und Naturgebiet erhalten». Knapp jeder vierte Stimmberechtigte von Kleinlützel unterstützt eine Motion, die den Bau eines Windparks verhindern will. Konkret verlangen 207 der 928 Stimmberechtigten eine Anpassung des Zonenreglements. In Zukunft soll es ausdrücklich untersagt werden, dass auf dem Chall industrielle Anlagen und insbesondere Anlagen zur industriellen Produktion von Energie durch Windkraft errichtet werden dürfen.

Motionen sind im Kanton Solothurn ein Mitwirkungsrecht auf Gemeindeebene. Mit der Motion ist die Forderung an den Gemeinderat verbunden, der Gemeindeversammlung einen Reglements- oder Beschlussentwurf vorzulegen. Voraussetzung dafür ist, dass das Begehren an einer Gemeindeversammlung überwiesen wird.

Pikant im Fall von Kleinlützel ist, dass der Gemeinderat mit einer Richtplanänderung just das Gegenteil und damit die raumplanerischen Voraussetzungen für das Prestigeobjekt der Industriellen Werke Basel (IWB) schaffen will. Bereits die öffentliche Auflage hat aber gezeigt, dass der Gemeinderat die Rechnung ohne grosse Teile der Einwohnerschaft gemacht hat. Insgesamt gingen 239 zum Teil sehr kritische Eingaben ein – unter anderem auch von den Nachbargemeinden Burg im Leimental, Bättwil und Metzerlen-Mariastein.

Prominentester Windpark-Gegner ist das Kloster Mariastein, das von einer Entwertung des Ortsbildes warnt. Metzerlen-Mariastein ist Bestandteil des Bundesinventars der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz.

In der Corona-Falle

Windparkgegner Rolf Meyer gab die Motion Anfang Woche in der Gemeindeverwaltung ab. zVg

Das Aktionskomitee hatte während sieben Wochen Unterschriften gesammelt. Wegen der zweiten Welle der Corona-Pandemie sei jedoch darauf verzichtet worden, die Unterschriftensammlung fortzusetzen, schreibt der Präsident des Aktionskomitees, Rolf Meyer. Wie verhärtet die Fronten zwischen Windparkgegnern und dem Gemeinderat sind, zeigt ein offizielles Informationsschreiben der Gemeinde vom 13. Oktober. Darin beschwert sich Gemeindepräsident Martin Borer (SP), dass am Abstimmungssonntag vom 27. September vor dem Gemeindehaus Unterschriften ohne vorherige Absprache mit der Gemeinde gesammelt worden seien.

Gleichzeitig zeigt sich Borer entschlossen, die Richtplanänderung weiterzuverfolgen. Auf Anfrage gibt er zu, dass die Situation nicht so einfach sei. «Ein Begehren blockiert quasi das andere», sagt er. Seines Wissens sei es überdies das erste Mal, dass in Kleinlützel eine Motion eingereicht werde. Die Gemeinde beschreite somit juristisches Neuland.

Wann über die Motion entschieden wird, ist völlig offen. Angesichts der aktuellen Lage mit Covid-19 und des hohen Interesses mit Hunderten Stimmberechtigten könne noch nicht gesagt werden, ob eine Gemeindeversammlung im Dezember physisch stattfinden könne.

Kein Rütteln am Richtplan

Um jeden Preis möchte der Gemeinderat den IWB-Windpark aber nicht durchdrücken. Borer will im Rahmen des Nutzungsplanverfahrens, «sobald alle notwendigen Fakten vorliegen», eine Konsultativabstimmung an der Urne durchführen. Bei einem Nein werde das Projekt Windpark nicht weiterverfolgt, verspricht er. Dieses Vorgehen sei mit den Verantwortlichen der IWB abgesprochen.

Ein solcher Entscheid würde aber im Grundsatz nichts daran ändern, dass der Chall in Zukunft sowohl auf Baselbieter als auch Solothurner Seite als Potenzialgebiet für Windenergie ausgeschieden würde. Die Gemeinde hat nämlich ihren Antrag auf Anpassung des Richtplans beim Kanton weder sistiert noch zurückgezogen, wie Brigitte Schelble vom Raumplanungsamt in Solothurn bestätigt. Es sei widersprüchlich und schwer verständlich, dass die Gemeinde für den Chall einen für die Grundeigentümer verbindlichen Nutzungsplan mit einer Landschaftsschutzzone festlege, der Windenergieanlagen verbietet, und gleichzeitig beim Kanton beantragt habe, das Gebiet für einen Windpark in den kantonalen Richtplan aufzunehmen, der für die Behörden verbindlich ist. Einen vergleichbaren Fall hat es ihres Wissens im Kanton Solothurn noch nie gegeben.

Treibende Kraft hinter dem Windparkprojekt ist die Bürgergemeinde als Landeigentümerin, die mit den IWB bereits Richtwerte des Projekts festgelegt hat. Inwieweit auch verbindliche Verträge abgeschlossen worden sind, ist nicht zu erfahren. Präsident der Bürgergemeinde ist Stefan Borer, der Bruder von Gemeindepräsident Martin Borer.

Als würde das Dorf durch den Windparkstreit nicht schon genügend entzweit, sorgt aktuell ein zweites Kraftwerkprojekt ebenfalls für rote Köpfe. Über 700 Personen haben eine Petition unterzeichnet gegen ein Kraftwerk, das mit Holzabfällen in der Gewerbezone Strom produzieren will. Gegen das Projekt, das ein kuwaitischer Milliardär mitfinanziert, sind im Rahmen eines Baubewilligungsverfahrens aktuell 152 Einsprachen hängig. Einer der Einsprecher ist in diesem Fall der Gemeinderat selbst, wie Martin Borer bestätigt. Um die Flut an Einwänden meistern zu können, hat die Kommune bereits fachliche Hilfe bereitgestellt. Ein Jurist unterstützt die Baukommission.