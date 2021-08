Kahlschlag im Gundeli – Erste Kugelahorne fallen Kettensäge zum Opfer Am Montagmorgen rückte das Fällkommando an und sägte neun Kugelahorne der Mittelallee an der Margarethenstrasse um. Doch das ist erst der Anfang eines rigiden Eingriffs. Martin Furrer

So lief die Fällaktion am Montagvormittag, 2. August, ab. Vido: Mischa Hauswirth

Am Montagmorgen um sieben ist die Welt noch in Ordnung. Doch wenig später tauchen an der Margarethenstrasse im Gundeli Arbeiter auf, bewaffnet mit gelben Helmen, orangen Westen und Kettensägen. Sie werden das Erscheinungsbild der Mittelallee aus Kugelahornen, die sich entlang der Tramschienen erstreckt, für immer einschneidend verändern.

Im Auftrag der Stadtgärtnerei Basel markieren Mitarbeiter der Vita arborea Wald- und Baumpflege GmbH die Stämme von neun Bäumen mit roter Farbe. Neun hingesprayte rote Punkte – das sind neun Todeszeichen: Die Kugelahorne müssen weichen, weil das Bau- und Verkehrsdepartement (BVD) die Tramhaltestelle Margarethen umbaut (die BaZ berichtete).