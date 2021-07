EM-Spiel Schweiz gegen Spanien – Das Ende des Sommermärchens: So fieberten die Fans in Basel mit Am Montag weckte die Nati die Hoffnung in vielen Schweizern: Werden wir Europameister? Nein. Fans in der Steinenvorstadt erlebten eine Tragödie in drei Akten. Andrea Schuhmacher

In der Steinenvorstadt in Basel wurde am Freitagabend praktisch jedes Restaurant und jede Bar zur Fussballkneipe. Foto: Dominik Plüss

Nicht jedes Märchen hat ein gutes Ende, das ist eine Erfindung von Disney. Der tragische Held dieser Geschichte müht sich nach dem langen Achtelfinal gegen Frankreich nun noch mal über 120 Minuten ab – und am Schluss bleiben die Tränen. Torhüter Yann Sommer rennt, springt, fliegt, wird von getreuen Basler Fans für jede Parade bejubelt. Diese Glanzminuten im letzten Akt dieses Sommermärchens werden den Schweizerinnen und Schweizern für immer in Erinnerung bleiben. Aber fangen wir von vorne an.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Der erste Akt dieses Viertelfinalspiels gegen Spanien fängt angespannt, aber ruhig an. Man spürt es an diesem Freitagnachmittag: Etwas liegt in der Luft. Im Büro bemühen sich alle früh- oder zumindest rechtzeitig fertig zu werden. Denn um 18 Uhr hat die ganze Schweiz ein festes Rendez-vous mit dieser Fussball-Nationalmannschaft, mit Yann Sommer, Haris Seferovic, Xherdan Shaquiri und all diesen Fussballspielern, die nach dem Sieg gegen Frankreich selbst die pessimistischste Seele zum Optimisten bekehrt hatten.