Finanzdebakel in Riehen – Das Ende des Abenteuers «Landgasthof» kündigt sich an Mit dem Weggang von Landgasthof-Pächter Pierre Buess verliert Riehen viel Geld. Jetzt zieht die Gemeinde sogar den Verkauf des Objekts in Betracht. Die SVP begrüsst dies. Daniel Wahl

Die Zukunft des Landgasthofes steht auf dem Spiel. Nicole Pont

Nach verschiedenen Medienberichten zum frustrierten Abgang des früheren Landgasthof-Pächters Pierre Buess per Juni 2019 musste der Riehener Gemeinderat im Einwohnerrat Fragen zur Zukunft des Hauses beantworten. Er hat dies inzwischen getan, aber nur rudimentär. Dennoch lässt sich aus den Antworten eines herauslesen: Die Gemeinde, die in den nächsten vier Jahren ein Defizit von rund 50 Millionen Franken erwartet (jährlich zwölf Millionen), hat sich auch beim Landgasthof in eine Misswirtschaft hineingeritten. Dies unter anderem darum, weil sie sich mit dem Pächter Pierre Buess zerstritten hat und heute den Betrieb auf eigenes Risiko durch die Berest-Gruppe bewirtschaften lassen muss. Die Berest AG ist eine Unternehmensführerin und Beraterin für Hotels und Gastronomie und lässt sich ihre Dienstleistung im Auftrag der Gemeinde Riehen etwas kosten.