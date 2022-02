Kommentar zum Angriff auf die Ukraine - Das Ende der alten Welt hat begonnen

Kiew wurde mit Raketen beschossen: Einwohner versuchen die Hauptstadt so schnell wie möglich zu verlassen. Foto: Getty Images

Der russische Präsident Wladimir Putin greift die Ukraine an – nicht ein bisschen, nein, an allen Fronten und an allen Fronten gleichzeitig. Etwas, was sich viele nicht vorstellen konnten, nicht weil Wladimir Putin ein Mann ist, der Rücksicht nimmt, sondern weil es ihm bisher immer darum gegangen ist, dass seine selbstherrlichen Aktionen im Ausland Russland nicht zu sehr schaden.