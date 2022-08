Geschichte der Überschwemmungen – Das Emmental ist ein Schweizer Hotspot für Hochwasser Berner Hydrologen werfen einen Blick zurück in die Hochwassergeschichte. Sie zeigen, wie die Klimaerwärmung die Emme immer öfter anschwellen lässt. Stefan von Bergen

Alle paar Jahre wieder: Gefährliche Hochwasser in der Emme, hier bei Eggiwil. Foto: Hans Wüthrich

Es ist ein Déjà-vu, das sich im Emmental seit Jahrhunderten wiederholt: Vor allem an ihrem Oberlauf schwillt die Emme nach gewittrigen Unwettern heftig an, sie flutet Felder, reisst Brücken weg und zerstört Gebäude. Die Katastrophe von 1837, die der Dichter und Pfarrer Jeremias Gotthelf in seiner «Wassernot im Emmental» nacherzählt, erinnert von ihrem Schauplatz und Ausmass sowohl an Hochwasser im Mittelalter wie auch an die jüngsten Überschwemmungen 2014 im Bumbach oder diesen Juli beim Hotel Kemmeribodenbad.