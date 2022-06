Vor der zweiten Runde der Parlamentswahlen – Das Elsass dürfte sich zu Emmanuel Macron bekennen Jean-Luc Mélenchon, linker Herausforderer des Präsidenten, bleibt zwischen Saint-Louis und Wissembourg nahezu chancenlos. Das Elsass stellt sich mehrheitlich hinter Macron. Thomas Dähler

Präsident Emmanuel Macrons Zentrumsbewegung Ensemble dürfte neu auch im Elsass die meisten Abgeordneten in der Assemblée nationale stellen. Foto: Keystone

Wenn am kommenden Sonntag um 20 Uhr das Ergebnis der französischen Parlamentswahlen verkündet wird, entscheidet sich, ob Präsident Emmanuel Macron mit einer absoluten Mehrheit in der Assemblée nationale regieren kann. Gelingt dies nicht, liegt es sicher nicht am Elsass. In Basels Nachbarschaft haben Herausforderer Jean-Luc Mélenchon und seine Linksallianz Nouvelle Union Populaire Économique et Sociale (Nupes) nur geringe Erfolgschancen. Drei Mandate könnte Nupes in Strassburg gewinnen; wahrscheinlich wird es aber nur ein einziges sein – durch die Grünen, die mit La France insoumise von Mélenchon und den Sozialisten gemeinsam antreten.