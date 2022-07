Rentner leiden unter Teuerung – «Das Einkaufen wird zur Qual» Die Inflation trifft Seniorinnen und Senioren hart. Der Geschäftsleiter der Pro Senctute beider Basel rät Betroffenen, sich nicht zu genieren und Hilfe zu suchen. Isabelle Thommen

Viele Rentnerinnen und Rentner werden von der Teuerung hart getroffen. Foto: Marc Dahinden (LAB)

Um drei Prozent stieg die Teuerung im Vergleich zum Juni 2021. Auch in der Region Basel spürt das die Bevölkerung im Portemonnaie. Das trifft unter anderen die Rentner hart: «Die Teuerung frisst die AHV total auf. Als Rentner Ehepaar ist man dem Staat total ausgeliefert», sagt Leser Alfred Winter zur «BaZ». «Das Einkaufen wird zur Qual, denn man muss die Artikel gezielt aussuchen.» Krankenkasse, Essen – alles sei zu teuer. «Es wäre an der Zeit, wenn die gewählten Politiker nicht unendlich diskutieren, sondern auch die Rentner mit mehr AHV unterstützen würden.»

Michael Harr, Geschäftsleiter der Pro Senectute beider Basel, kann solche Aussagen nachvollziehen, wie er sagt. «Mit ‹ausgeliefert› ist wohl gemeint, dass die Menschen am Ende ihres Lebens angekommen sind und nicht mehr einfach den Job wechseln können. Die AHV und Pensionskasse (PK) sind alles, was man hat.» Man könne das nicht mehr so steuern, wie wenn man jünger sei und arbeite. «Für einige Menschen besteht eine gewisse Abhängigkeit.»

Auch bei der Pro Senectute beider Basel haben die Rückmeldungen zugenommen. «Die Altersarmut ist ein Problem, dass wir bereits vor der Teuerung hatten. Jetzt werden diese Probleme weiter verstärkt: Nahrung, Miete und Nebenkosten werden höher. Das macht den Leuten Angst. Diese Angst ist berechtigt.» Rund 200’000 bis 250’000 Menschen in der Schweiz seien von Altersarmut betroffen.

Kampf gegen Tabu

Mit der Teuerung sei die Zahl der Anfragen für Beratungen bei der Pro Senectute gestiegen. «Von der Zahl her, aber auch vom Inhalt her haben sich die Anfragen verändert. Die Leute machen sich Sorgen um die Zukunft und fragen, ob es so weiter geht.»

Hilfe bieten verschiedene Stellen – etwa die Pro Senectute, das Schweizerische Rote Kreuz, die Krebsliga, Pro Infirmis oder Wohngemeinden und Kirchgemeinden. Pro Senectute beider Basel nimmt zur Hilfe für die Betroffenen jährlich 1,5 Millionen Franken in die Hand und unterstützt von Altersarmut betroffenen Menschen im Bedarfsfall finanziell. «Wir sensibilisieren auch, um den Menschen klar zu machen, dass Armut nicht ein Tabuthema sein sollte», sagt Harr. «Viele Menschen genieren sich, weil sie denken, ihre finanzielle Lage sei selbst verschuldet. Dabei ist das nicht so. Die Gründe liegen in niedrigen Löhnen oder in den persönlichen Lebensläufen, beispielsweise mit Scheidungen.»

Es sei wichtig, dass die Menschen Ergänzungsleistung beantragen, denn darauf hätten sie beim Staat Anspruch. «Wir geben auch Migros-Essensgutscheine. Man würde gar nicht denken, dass es da in unserem Land braucht.» Dabei sei wichtig zu erwähnen, dass die Gelder nicht im Giesskannenprinzip verteilt werde. «Vielen älteren Menschen geht es zum Glück sehr gut. Wir helfen denen, die es brauchen.»

«Frühzeitig eingreifen»

Betroffen von der Teuerung seien nicht nur ältere Menschen, sondern auch Familien mit Kindern und Menschen mit niedrigen Löhnen. «Die Politik muss hinschauen», fordert Harr. Die AHV muss gesichert sein und im Rahmen der PK-Revision ist zu diskutieren ob der Koordinationsabzug heruntergesetzt werden kann weil gerade Menschen mit niedrigen Löhnen oftmals keine PK haben. «Man sollte frühzeitig eingreifen und nicht erst am Lebensende.»

Harr appelliert zudem an ältere Menschen, die in eine schwierige Situation rutschen, sich bei der Pro Senectute beider Basel zu melden. «Es gibt keinen Grund, sich zu genieren. Wir begleiten die Leute und unterstützen sie.»

