Alles andere als ein frustriertes Mauerblümchen: Shere Hite, 1996 in Bonn, wo sie ihre Autobiografie «Report in eigener Sache - Mein Leben, Sex und Politik» vorstellte. Foto: Keystone

Aus traurigem Anlass heute ein Beitrag zum düsteren Kapitel Sex und Literatur. Weitgehend unbeweint von der Öffentlichkeit starb vor ein paar Tagen die Sexualforscherin Shere Hite in London. Sie entdeckte in den 1970er-Jahren, vergleichbar mit dem Mikrochip, etwas sehr Winziges, das gleichwohl eine enorme Wirkung hat. Das war die Klitoris. Die Klitoris ist jenes Organ, das ausschliesslich der Lusterzeugung dient – zu allem Überfluss ausschliesslich der weiblichen Lust. Das männliche Lustorgan ist zwar um einiges grösser, dient aber nebenbei auch der Fortpflanzung des Menschengeschlechts, hat also etwas Technokratisches, irgendwie Danieldüsentriebhaftes. In Umfragen fand Miss Hite überdies heraus, dass die Einführung des männlichen Lustorgans in die Vagina für den weiblichen Orgasmus wenig zielführend ist. Die Klitoris will, bitte, bitte, ebenfalls bedient werden. Sonst keine Lust bei der Frau. Das war eine mächtige Herausforderung für die Männerwelt, weshalb der Hite-Report auch sofort angezweifelt wurde. Dass Shere Hite kein frustriertes Mauerblümchen war, sondern ein Ex-Model mit Sex-Appeal, trug zum allgemeinen Schrecken bei. Uff, viel zu viel weibliche Lust.