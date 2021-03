Prozess wegen Zombie-Droge – Das eigentliche Netzwerk bleibt im Dunkeln Sie haben von Basel aus einen blühenden Handel mit Crystal Meth und Ecstasy betrieben – nun stehen zwei türkischstämmige Schweizer und zwei Thailänderinnen vor Gericht. Mischa Hauswirth ,

Crystal Meth gilt als Zombie-Droge, weil das Aufputschmittel rasch süchtig macht und sehr gefährlich ist für die Gesundheit. Konsumenten verwahrlosen oft innert kurzer Zeit. Foto: Tamedia-Archiv

Vor wenigen Jahren noch war die Furcht gross, die vor allem aus den USA bekannte Droge Crystal Meth könnte sich auch in Basel installieren. Ein Prozess, der am Montag am Strafgericht Basel-Stadt begonnen hat, zeigt nun: Das rasch süchtig machende Aufputschmittel auf Kokainbasis wird bereits in Basel gedealt und hat seine Abnehmer.

Zwei türkischstämmige Männer im Alter von 35 und 41 Jahren sowie zwei Thailänderinnen von 45 und 52 Jahren müssen sich wegen Verbrechen gegen das Betäubungsmittelgesetz und Geldwäscherei von etlichen Zehntausenden von Franken vor Gericht verantworten. Das Verfahren gegen einen der Männer musste jedoch abgetrennt werden, das heisst, es findet zu einem späteren Zeitpunkt statt. Grund: Der Mann befindet sich zurzeit in der Türkei. Die Mutter habe ihm den Pass weggenommen, weswegen er nicht in die Schweiz an den Prozess reisen könne, so gern er dies auch getan hätte, begründete seine Anwältin vor Gericht.