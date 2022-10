Rotblau weltweit – Das Duo «Wissambolo» sorgt in Frankreich für Furore Breel Embolo harmoniert in Monaco bestens mit seinem neuen Sturmpartner, während die Saison für Xherdan Shaqiri bereits vorbei ist. Simon Tribelhorn

Breel Embolo und Wissam Ben Yedder waren an 15 der letzten 16 Tore von Monaco beteiligt. Foto: Freshfocus

Frankreich

In der Ligue 1 gab es an diesem Wochenende ein Duell zweier ehemaliger Rotblauer: Jonas Omlin, nach Adduktorenverletzung zurück in der Startelf von Montpellier, nahm die AS Monaco mit Breel Embolo in Empfang. Embolo zeigte kurz vor der Halbzeit (45.), wie gut er derzeit in Form ist: Völlig unbedrängt konnte er sich auf Vorlage von Wissam Ben Yedder den Ball im Strafraum zurechtlegen und haute ihn am chancenlosen Omlin vorbei ins Eck zur Führung für die Monegassen. In der zweiten Halbzeit musste Omlin dann noch ein zweites Mal hinter sich greifen (80.), diesmal aber ohne Torbeteiligung von Embolo, der beim 2:0-Sieg von Monaco in der 73. Minute ausgewechselt wurde. Mit Ben Yedder hat Embolo einen mindestens so gefährlichen Sturmpartner gefunden, das Duo wird auf der clubeigenen Website als «Wissambolo» bezeichnet. Zusammen waren sie an 15 von 16 Toren in den letzten acht Spielen beteiligt (6 Tore und 1 Vorlage für Ben Yedder, 4 Tore und 4 Vorlagen für Embolo). «Atemberaubende Statistiken, die ‹Wissambolo› wahrscheinlich zu einem der produktivsten Duos in Frankreich machen … und sogar in Europa!», ist auf der Website zu lesen. Embolo wurde ausserdem für seine Leistung gegen Montpellier von den Fans zum «Most Valuable Player» des Spiels gewählt. Der 25-Jährige ist mittlerweile mit 36 Toren der zweitbeste Schweizer Torschütze in Europas Top-5-Ligen im 21. Jahrhundert, nur Alex Frei schneidet mit deren 82 besser ab. Über Embolos jüngste Leistungen dürften sich wohl auch alle Schweizer im Hinblick auf die kommende WM freuen.

Dänemark

Beim Spiel in der ersten dänischen Liga des Randers FC gegen Bröndby trafen mit Daniel Höegh und Blas Riveros ebenfalls zwei Ex-Basler aufeinander. Zwar durfte Höegh nach 65. Spielminuten seinen Führungstreffer zum 2:1 bejubeln, doch die Freude des 31-Jährigen war nur von kurzer Dauer, denn Bröndby brauchte gerade einmal acht Minuten, um das Spiel zu drehen und so den 3:2-Sieg einzuheimsen. Dennoch bleibt Randers auf dem überraschenden zweiten Tabellenrang, während dieser Sieg für Riveros und das achtplatzierte Bröndby der erst vierte im zwölften Spiel ist.

Australien

Am ersten Spieltag der neuen A-League-Saison trat Leo Lacroix als amtierender Meister mit Western United auswärts bei Melbourne City an. Derselbe Gegner war es schon, den man Ende Mai im Playoff-Final mit 2:0 bezwang und so den ersten Meistertitel für den erst 2019 gegründeten Verein holte. Am vergangenen Freitag lief es aber für Western United und insbesondere Lacroix wesentlich schlechter: Erst wurde der Innenverteidiger bei einem Klärungsversuch auf der Torlinie vom eigenen Mitspieler angeköpft und erzielte so ein Eigentor (38.), in der zweiten Halbzeit verlor er dann als letzter Mann fahrlässig den Ball (59.) und verschuldete den zweiten Treffer für die Hausherren. Am Ende ging die Partie mit 1:2 verloren, für Lacroix war es ein Saisonstart zum Vergessen.

USA

Die erste Saison in der MLS ist für Xherdan Shaqiri und Chicago Fire vorbei. Bereits vor dem 1:1 gegen New England war die Qualifikation für das Playoff nicht mehr möglich, Chicago beendet die Saison auf Rang 12 der Eastern Conference. Shaqiri, der heute Montag seinen 31. Geburtstag feiert, kommt auf eine Bilanz von 7 Toren und 6 Assists in 29 Einsätzen. Während in der MLS nun das Playoff beginnt, verabschiedet Shaqiri sich für zehn Tage in die Ferien, danach beginnt für ihn die WM-Vorbereitung. Möglicherweise wird er diese beim FC Lugano absolvieren, die Tessiner haben bekanntlich den gleichen Besitzer wie Chicago.



Paraguay

Beim 2:0-Erfolg von Club Olimpia gegen Ameliano erzielte Derlis Gonzalez den zweiten Treffer für seine Mannschaft. Der 28-Jährige spielt seit zweieinhalb Jahren beim Verein aus der Hauptstadt Asuncion und ist dort mittlerweile Captain.

Ägypten

Wenn man an Ägypter beim FCB denkt, dann kommen einem als erstes Mohamed Salah und Mohamed Elneny in den Sinn. Doch mit Omar Gaber und Ahmed Hamoudi gibt es zwei weitere Spieler aus dem nordostafrikanischen Land, die in der Vergangenheit das rotblaue Trikot übergezogen haben. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat spielten die beiden zwischen 2019 und 2021 sogar zusammen beim Pyramids FC. Nächste Woche startet die Saison 2022/2023 der Egyptian Premier League, und beide Spieler haben sich einem neuen Verein angeschlossen: Gaber steht neu beim Meister Zamalek unter Vertrag, Hamoudi beim Aufsteiger Aswan.

