Wegen Umbau zu Schwimmhalle – Das Drummeli kehrt dem Musical-Theater den Rücken Die Vorfasnachtsveranstaltung zieht in die Event-Halle der MCH Group. Toni Kleimann von der Initiative «Rettung des Musical-Theater Basel» nimmt es gelassen. Er allein habe schon über tausend Unterschriften gesammelt. Leif Simonsen

Die Drummeli-Ausgabe 2020 soll die letzte im Musical-Theater gewesen sein. Die Initianten von «Rettung des Musical-Theater Basel» hoffen, dass die Vorfasnachtsveranstaltung am neuen Ort nicht glücklich wird. Foto: Nicole Pont

Geht es nach der Basler Regierung, sind die Tage des Musical-Theaters gezählt. Statt der Musicals, die «noch in grösseren Städten wie London funktionieren, aber nicht mehr in Basel» (Erziehungsdirektor Conradin Cramer), sollen sich an der Feldbergstrasse 12 künftig Schwimmer in einem Olympiabecken messen können. Bereits im April bewilligte der Regierungsrat eine Planungspauschale von 200’000 Franken für den Neubau, die neue Schwimmhalle soll 2029 in Betrieb genommen werden.