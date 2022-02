Von Morgestraich zu Daagwach – Das Drummeli im Kiechli – kurz und geradezu kriminell Der «Banggüberfall», die Gugge und die meisten Cliquen bereicherten den Abend – die Rahmenstücke hingegen liessen zu wünschen übrig. Andrea Schuhmacher

Nur bei wenigen Auftritten passten Bühnenbild und Auftritt so gut zusammen wie bei den Rhyschnoogge. Foto: Pino Covino

Lange ist es her, seit Trommelwirbel und Piccolotöne in den Sälen des Kiechli zu hören waren. Genau genommen 30 Jahre. Einigen Baslerinnen und Baslern muss man heutzutage erst erklären: Nein, mit Kiechli ist kein Dessert gemeint, sondern das Pathé Küchlin in der Steinenvorstadt! Im Saal 1 muss der Besucher an diesem Samstagabend aber weder Popcorn-Gemampfe ertragen noch schlecht passende 3-D-Brillen aufsetzen – er kann sich schlicht zurücklehnen und Auftritte von Cliquen, Rahmenstücke, Schnitzelbänke und einer einsamen Gugge geniessen. Denn: Das Drummeli ist zurück im Kiechli.