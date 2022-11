Neu in der Eventhalle – Das Drummeli 2023 verspricht Legendäres Ob mit 100 Tambouren oder 40 Stepptänzern auf der Bühne: Die Vorfasnachtsveranstaltung verspricht am neuen Standort Grossartiges. Andrea Schuhmacher

Das Drummeli 2022 im «Kiechli» weckte nostalgische Gefühle – bot aber nicht genügend Platz auf der Bühne für die Cliquen. Das soll sich in der Eventhalle ab 2023 ändern. Foto: Pino Covino

Ob mit dem Drummeli-Motto «Legendär» Althergebrachtes oder Neues gemeint ist: Diese Frage lässt Robi Schärz noch offen. Der Drummeli-Verantwortliche vom Fasnachts-Comité verspricht aber: Die nächstjährige Ausgabe vom «Monschter» wird diesen Titel verdienen.

In diesem Jahr fand das Drummeli im «Kiechli» statt, wie einst von 1914 bis 1992. Bei einigen weckte das nostalgische Erinnerungen – und doch war klar, dass das Drummeli zu gross geworden ist für das Küchlin-Theater. Wegen der unsicheren Zukunft des Musical-Theaters zieht die Vorfasnachtsveranstaltung ab 2023 in die Eventhalle der Messe Basel ein. «Die Halle soll längerfristig zum Drummeli-Standort werden, wir wollen nicht jedes Jahr zügeln», sagt Schärz an der Medienkonferenz vom Freitag.

Ob 100 Tambouren oder 40 Stepptänzer gemeinsam auf der Bühne auftreten: In der Halle hat es dafür genügend Platz. Und obwohl darin weit und breit kein Balkon zu finden ist, sagt Schärz: «Es wird eine Balkonszene geben.» Der Eingangsbereich dient als «Foyer», wo sich Cliquen nach oder vor ihren Auftritten treffen können.

Zum Inhalt verraten die Verantwortliche wenig. Nur so viel: Die Cliquen sind dazu animiert worden, mehr zu liefern als einen einfachen Bühnenauftritt. Die teilnehmenden Gruppierungen sind: Die Aagfrässene, Alti Glaibasler, Barbara-Club, Basler Bebbi, Central Club Basel, Dupf-Club Basel, Giftschnaigge, Lälli, Märtplatz, Muggedätscher, Naarebaschi, Olympia, Opti-Mischte, Pfluderi, Rätz-Clique, Rootsheere, Schnoogekerzli, Seibi, Seibi Mysli, Verschnuuffer und die Aescher Gugge Schlössli-Schränzer.

Ausserdem treten die Schnitzelbänke Dreydaagsfliege und Hansli Bargäld auf. Regie führt wieder Laurent Gröflin, zum Ensemble für die Rahmenstücke zählen Rula Badeen, Andrea Bettini, Dominik Gysin, Charlotte Heinimann, Susanne Hueber und Hans-Jürg Müller.

Mit dem neu ins Leben gerufenen «Drummeli-Diner» ist auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Besucherinnen und Besucher können gleich nebenan, in der Brasserie Monsieur Verseau, zu Abend essen und während der Pause ein Dessert zu sich nehmen.

