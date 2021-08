Jansen pur - Das dreckige Spiel der SVP

Das Hülftendenkmal, das die BaZ-Kolumnistin anspricht, ist ein schlichter Obelisk aus rotem Sandstein und erinnert an die Trennung von Stadt und Land im Jahre 1833. Foto: Gemeinde Frenkendorf

Der ominöse Stadt-Land-Graben war für mich immer mehr Erzählung als Erlebnis. Wenn wir auf Familienausflügen am Denkmal der Hülftenschanz vorbeigingen, war er immer wieder Thema. Sinnvoll schien mir das historische Gemetzel zwischen Baselbietern und Baselbieterinnen und Städterinnen und Städtern nie. Und auch heute kann ich den hetzerischen Attacken von SVP-Präsident Marco Chiesa auf die angeblich arroganten Städter nichts abgewinnen. Meine Realität war immer eine andere: Seit meiner Jugend durfte ich vom reichhaltigen kulturellen Angebot in der Stadt profitieren, und auch mein Berufsleben spielt sich vorwiegend in den urbanen Zentren ab.

