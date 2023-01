«700 Joor Zunzge» – Das Dorf soll zur Festhütte werden Unter dem Motto «Sagehaft» feiert die Gemeinde Zunzgen ihr 700-Jahr-Jubiläum. Das OK ist bereits seit mehreren Monaten an der Arbeit – und das Fest findet erst im Sommer statt. Linus Schauffert

Bereits seit mehreren Monaten engagiert sich das OK für ein unvergessliches Fest. Foto: Zunzgen 2023

Die Gemeinde Zunzgen lässt sich bei der Organisation ihres grossen Jubiläumsfests ordentlich Vorlaufszeit. Bereits seit mehreren Monaten ist das elfköpfige Komitee daran, ein mehrtägiges Festprogramm zu erarbeiten. Dabei bleibt doch noch genug Zeit: Geplant sind die Festivitäten vom 25. bis zum 27. August.

Für die Feier zum 700. Geburtstag suchte sich Zunzgen ein Motto aus, das das Wesen der Gemeinde besonders gut widerspiegeln soll: «Sagehaft». «Es drehen sich rund um den Zunzger Büchel, einen Erdhügel am südlichen Ende des Dorfes, zahlreiche sagenumwobene Geschichten», erklärt die Gemeinde.

Der Hunnenkönig Attila

Das seien Anekdoten, die die Bewohnerinnen und Bewohner seit der Gründung der Ortschaft begleiten würden und die mittlerweile auch über deren Grenzen hinaus bekannt seien. Eine davon ist «Der Schatz des Hunnenkönigs im Büchel».

Sie handelt vom Tod des Hunnenkönigs Attila. Dieser verlor, vermutlich in der Mitte des fünften Jahrhunderts, die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern beim französischen Châlons-en-Champagne gegen die Römer. Nach seiner Niederlage reiste er der Sage nach an den Rhein und zerstörte die Römerstadt Augusta Raurica. Als er schliesslich ins Diegtertal eindrang, starb Attila plötzlich.

Seine Leute legten den Leichnam in einen Sarg und bedeckten diesen mit Erde, wodurch der Zunzger Büchel entstand. Seither zeigt sich immer am Karfreitag beim gegenüberliegenden Bach eine Jungfer, die sich wäscht und mit einem güldenen Kamm die Haare kämmt. Dann höre man eine Uhr schlagen als Zeichen, dass an diesem Ort Attila ruhe.

Ein neuer Dorfplatz

Sagenhaft seien aber nicht nur die Zunzger Erzählungen. Denn die Gemeinde will mit dem Motto auch das Engagement ihrer Vereine ehren, das das Dorfleben einzigartig mache und durchaus mit dem Adjektiv sagenhaft beschrieben werden könne. 20 Vereine und Organisationen beteiligen sich dann auch bei den Festivitäten im August, indem sie sich und ihr Schaffen während der Festtage präsentieren. So soll sich der Dorfkern während der drei Tage in eine «sagenhafte Festhütte» verwandeln.

Doch damit nicht genug: Zurzeit entsteht auch ein neues Wahrzeichen im Zunzger Dorfkern, das im Rahmen des Jubiläums feierlich eröffnet werden soll. Nämlich ein neuer Dorfplatz, der teilweise durch die Einnahmen des Fests finanziert wird. Ein weiterer Teil dieses Erlöses geht an die Vereine, die sich während der drei Tage engagieren.

