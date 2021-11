Nach Rüffel wegen Jogginghose – Gegen die Schulleitung in Reinach wird ein Disziplinarverfahren eingeleitet Eine Schülerin wurde heimgeschickt, weil sie sich nicht der Schulhausordnung entsprechend gekleidet hatte. Diese Order ist gesetzeswidrig und wird auf Druck korrigiert. Jedoch mit gemischten Gefühlen des Schulratspräsidenten. Daniel Aenishänslin

Kleidervorschriften verletzen die von der Verfassung garantierten Freiheitsrechte der Schüler. (Symbolbild) Foto: Jan-Philipp Strobel (dpa)

Modezar Karl Lagerfeld sagte einst, wer Jogginghose trägt, habe die Kontrolle über sein Leben verloren. So weit muss es nicht kommen, aber sicher ist, sie erhitzen die Gemüter. In Bubendorf wollte die Bürgergemeinde einen Kosovaren nicht einbürgern, weil er in Trainerhosen durchs Dorf spaziert sei. In Reinach wollte eine Lehrperson eine Schülerin keinen Test schreiben lassen, bevor diese nicht richtig gekleidet zur Schule komme. Zumindest ist das die bislang kolportierte Version. Die Schülerin trug – korrekt – Jogginghosen. Doch nun die Kehrtwende.