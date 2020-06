Resultat der BaZ-Umfrage – Das denken die Leser zum Ausländerstimmrecht Wie parteilinientreu wollen die BaZ-Leser abstimmen? Was meinen die betroffenen Ausländer? Eine Auswertung in sechs Punkten. Dina Sambar

Das Ausländerstimmrecht ist in Basel seit Jahrzehnten ein Thema.

Sollen Ausländer in Basel bald abstimmen oder Regierungsrat werden können? Diese und weitere Fragen zum Thema Ausländerstimmrecht stellten wir unseren BaZ-Lesern. Über 4000 Personen haben an der Befragung teilgenommen.

Ausländer würden gerne

Was meinen die Betroffenen selber? Nur ein kleiner Teil der Umfrageteilnehmer sind Ausländer, die in Basel leben (5,4%). Erstaunlicherweise sprechen sich nur 70 Prozent von ihnen für das Ausländerstimmrecht aus.

Klares Nein der Basler

Eines kann man gleich vorwegsagen: Geht es nach den teilnehmenden BaZ-Lesern, scheitert das Ausländerstimmrecht erneut. Und zwar eindeutig. 78,9 Prozent finden, dass Ausländer nicht abstimmen dürfen sollen. Noch etwas höher, nämlich 81,9 Prozent, ist der Anteil jener, die keine Nichtschweizer in politischen Ämtern sehen wollen. Leser, die laut eigenen Angaben in Basel stimmberechtigt sind, sind sogar noch etwas stärker gegen ein Ausländerstimm- beziehungsweise -wahlrecht (80,1% und 82,3%).

Konservative BaZ-Leser

Dabei darf man jedoch nicht ausser Acht lassen, dass die Teilnehmer der Umfrage sehr viel konservativer sind als die allgemeine Basler Stimmbevölkerung. 22 Prozent geben an, diesen Herbst die SVP wählen zu wollen. Bei den letzten Grossratswahlen taten dies noch 14,3 Prozent. Auch FDP-Wähler treten fast doppelt so stark auf. Dafür ist die in Basel mit Abstand wählerstärkste Partei, die SP, klar untervertreten. Nur 11,8 Prozent wollten ihr bei der BaZ-Umfrage ihre Stimme geben. Der Wähleranteil 2016 lag jedoch bei 32,5 Prozent.

Linientreue bürgerliche Wähler

In der Abstimmung zum Ausländerstimmrecht im Grossen Rat stimmten fast alle Grossräte linientreu. Alle Linken waren dafür und alle Bürgerlichen dagegen. Nur die GLP fiel mit der Zustimmung von Esther Keller etwas aus dem Rahmen. Die BaZ-Leser neigen auch klar zur Meinung ihrer Parteien, allerdings nicht ganz so eindeutig wie die Grossräte. Am linientreusten sind jene Wähler, die angeben, die SVP zu wählen. 96 Prozent sprechen sich gegen das Ausländerstimmrecht aus. Gefolgt von der FDP mit 94,2 Prozent und der LDP mit 92,8 Prozent. Auch jene Leser, die keine der in der Umfrage zur Auswahl stehenden Parteien ankreuzen, tendieren mit 89,9 Prozent (keine Partei) beziehungsweise 77 Prozent (andere Partei) klar zu einem Nein. Am klarsten für das Ausländerstimmrecht haben sich die Basta-Wähler mit 65,5 Prozent ausgesprochen. Dicht gefolgt von den Grünen mit 64 Prozent. Die SP-Leser sind gespaltener Meinung. Nur 56,2 Prozent sprechen sich für das Begehren aus.

Keine klaren Bedingungen

Wir stellten die Frage nach den Bedingungen, die für unsere Leser erfüllt sein müssten, damit sie für ein Ausländerstimmrecht wären. Es konnten mehrere Antworten ausgewählt werden. Zwei Drittel konnten sich für keine Bedingungen erwärmen. Wer abstimmen wolle, solle sich einbürgern lassen. Bei einem allfälligen Stimmrecht wäre den befragten, in Basel stimmberechtigten Lesern am wichtigsten, dass die betroffenen Ausländer hier Steuern zahlen (26,5%). Es folgen die Bedingungen: Er/Sie teilt unsere kulturellen Werte (18,3%); seit 10 Jahren in Basel (18%); keine Vorstrafen (17,3%); Niederlassungsbewilligung C (15,5%); bezieht keine Sozialhilfe (15,6%); seit 5 Jahren in Basel (13,8%); Ist schuldenfrei (10,3%).

Ausländer und Schweizer nicht einer Meinung

Welche Auswirkungen hätte das Stimm- und Wahlrecht für Ausländer? (Mehrfachnennungen waren möglich.) Hier unterscheiden sich vor allem die Ansichten der Schweizer und Nichtschweizer enorm. Schweizer sind zu 54,5 Prozent der Meinung, dass das Ausländerstimmrecht die Integration torpedieren würde. Von den befragten Ausländern gehen nur 18 Prozent davon aus. 57,4 Prozent glauben, dass die Teilhabe an Entscheiden die Integration beschleunigen würde (Schweizer 18,2 Prozent). Fast die Hälfte der befragten Schweizer Leser befürchten, von Ausländern überstimmt zu werden, welche die Schweizer Werte nicht teilen. Eine Angst, die nur 14,8 Prozent der Nichtschweizer teilen. Sie sind dafür klar der Meinung (67,5%), dass die Abstimmungen mit ihrer Teilhabe demokratischer würden, weil die Bevölkerung besser repräsentiert wäre. Die meisten Schweizer teilen diese Ansicht nicht (19,5%). Nur eine kleine Minderheit von 6,6 Prozent ging davon aus, dass ein Ausländerstimmtecht gar keine Auswirkungen hätte.