Pflegesymposium beider Basel in Liestal – Das Denken beeinflussen Das Fachpersonal der Psychiatrie tauschte sich in Liestal über die Macht, die Sprache entwickeln kann, aus. Daniel Aenishänslin

Schriftsteller Pedro Lenz referierte am Pflegesymposium über die Macht der Worte. Foto: Archiv BaZ

Worte und Sprache beeinflussten das Denken und Handeln. Gleichzeitig würden sie unsere Wahrnehmung von Wirklichkeiten prägen. Deshalb fördere eine klare Sprache die therapeutische Beziehung. Dies betonten die Referierenden am sechsten Pflegesymposium beider Basel in der Psychiatrie Baselland in Liestal.

Der Berner Schriftsteller Pedro Lenz führte vor, wie Worte Denken und Handeln beeinflussen. Sprache sei mächtig und könne sich in verschiedenen Situationen vorteilhaft oder unvorteilhaft entwickeln – je nachdem, wie sie eingesetzt wird. Lenz präsentierte sprachliche Kuriositäten aus Büchern, um die Unmittelbarkeit von Sprache aufzuzeigen. Fasziniert von Soziolekten, charakterisiert er Menschen über die Art, wie sie sprechen.

«Im Alltag werden viele Fachbegriffe so oft verwendet, bis sie zu Worthülsen werden», sagte Elena Seidel, Pflegedirektorin der Psychiatrie Baselland. «Wir müssen das, was wir tun, ganz konkret beschreiben können», so Seidel vor rund 130 teilnehmenden Fachpersonen aus der ganzen Schweiz.

Pflegedokumentation vor 100 Jahren

Die Historikern Sabine Braunschweig blickte zurück auf die Anfänge der Krankenbeobachtung und Dokumentation in der Psychiatriepflege vor 100 Jahren. Sie zeigte unter anderem, dass Liestal für die Ausbildung und bewährte Praxis der psychiatrischen Pflege in der Schweiz ganz besonders wichtig war.



