Essenzielles Nachschlagewerk – Das darf die Polizei Das Buch «Polizeiberuf und Polizeirecht im Rechtsstaat» von Markus Mohler erklärt Auftrag, Organisation, Kompetenzen und Verpflichtungen der Polizei in der Schweiz. Stephan Hänggi

Alarmpikettfahrzeug der Kantonspolizei Basel-Stadt. https://www.bs.ch/bilddatenbank.html#tree=11739

Sei es wegen der durch die Tötung von George Floyd erneut entfachten Debatte um rassistische Polizeigewalt oder aufgrund des Falles «Märkli», in dem ein Achtjähriger von der Baselbieter Polizei wegen Fasnachts-Spielgeld als Falschmünzer verfolgt wurde: Das Thema Polizeirecht ist auch in der Schweiz und in Basel hochaktuell. Und es führt zu stark polarisierten Positionen.

Durch die wütige Ablehnung und Respektlosigkeit, mit der aus bestimmten Kreisen auf den Schutz der staatlichen Rechtsordnung reagiert wird, scheint eine sachliche Diskussion über die polizeilichen Kompetenzen oft nicht möglich. Im Grunde stellt sich dennoch die nüchterne Frage: Was darf die Polizei in der Schweiz laut Gesetz? Und was darf sie nicht? Was muss sie entsprechend ihrer staatlichen Aufgabe als mässigende Instanz im Rahmen der christlich-jüdischen Ethik? Exakt um diese Themen dreht sich das Buch «Polizeiberuf und Polizeirecht im Rechtsstaat» von Markus Mohler.

Grosser Erfahrungsschatz

Markus Mohler ist ehemaliger Basler Staatsanwalt und war bis 2001 Kommandant der Kantonspolizei Basel-Stadt. Er leitete die Schweizerischen Polizeioffizierskurse und Polizeikommandantenseminare, präsidierte die Konferenz der Kantonalen Polizeikommandanten und war rechtswissenschaftlicher Berater bei Polizeigesetzrevisionen in der Schweiz. Lange Zeit lehrte er an den Universitäten Basel, St. Gallen und Belgrad. Er hatte und hat immer noch zahlreiche internationale Beratungs- und Ausbildungsmandate inne, insbesondere im Bereich Polizeireformen.

Mohler hat den Inhalt des Buchs in Form einer juristischen Arbeit klar strukturiert aufgebaut. Zu Beginn erläutert er essenzielle Begriffe, inklusive deren Überschneidungen und Abgrenzungen. Er zeigt auf, wie komplex das Geflecht aus Völkerrecht, Bundes-, kantonalem und Gemeinderecht ist, aus dem die rechtliche Basis für jedes polizeiliche Verhalten, ob Handeln oder Nichthandeln, hervorgeht. Anhand von konkreten Beispielen liefert Mohler an einer Stelle eine konkrete Unterscheidung zwischen diskriminierendem und nichtdiskriminierendem Verhalten durch die Polizei. Weiter geht er auf die gesetzlichen Bestimmungen für spezielle Bereiche wie Datenbearbeitungsrecht (zum Beispiel beim Einsatz von Körperkameras), Nachrichtendienst oder die Auslagerung sicherheitspolizeilicher Aufgaben an private Unternehmen ein. Er erläutert ausserdem die Regelung der polizeilichen Zusammenarbeit, sowohl interkantonal im schweizerischen Föderalismus als auch länderübergreifend.

Überblick und Kritik

Das Buch eignet sich, insbesondere mit dem enthaltenen Stichwortverzeichnis, bestens als handliches Nachschlagewerk. Markus Mohler liefert hier also keine kurzweilige, unterhaltende Lektüre, sondern beabsichtigt, auf grundlegende Fragen zum Polizeirecht, die ihm im Verlauf seiner Karriere immer wieder gestellt wurden, eine Antwort zu geben. Speziell wertvoller Bestandteil sind die anschaulichen Fallbeispiele aus Medien und Gerichtsurteilen, die der Autor immer wieder einbettet. Er scheut auch nicht davor zurück, Kritik an einzelnen Gesetzeslagen zu üben. Und er gewährt in seiner abschliessenden Betrachtung einen Überblick über die aus seiner Sicht bereits aktuellen und kommenden Herausforderungen, die bei der zukünftigen Ausgestaltung des Polizeirechts unbedingt anzugehen sind. «Polizeiberuf und Polizeirecht im Rechtsstaat» richtet sich an interessierte Leser, an Studenten, aber sogar auch an Polizeiangehörige.