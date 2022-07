FCB-Cupspiel wird verlegt – Das Cupspiel gegen Allschwil findet auf der Schützenmatte statt Der FC Allschwil trifft am 21. August im Schweizer Cup auf den FC Basel. Die Partie wird auf der Schützenmatte ausgetragen, weil die Gastgeber keine mobile Tribüne finden konnten. Tilman Pauls

Im August 2019 spielte der FC Allschwil auf der Sportanlage Im Brüel gegen den FC Sion. Eine vergleichbare Atmosphäre wird es gegen den FCB nicht geben – denn die Partie wird auf die Schützenmatte verlegt. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Verzweiflung ist ein grosses Wort, und in diesem Fall ist es auch ein bisschen übertrieben, schliesslich geht es «nur» um ein Fussballspiel. Und trotzdem kann man sich vorstellen, dass die Organisatoren des FC Allschwil der Verzweiflung zumindest nahe waren in den letzten Tagen.

Vor kurzem hat der FC Allschwil das grosse Los gezogen: Der regionale Zweitligist trifft in der ersten Runde des Schweizer Cups auf den FC Basel. «Jeder hat davon geträumt, keiner hat es wirklich geglaubt. Die Träume des gesamten Vereins wurden wahr», stand damals auf der Facebook-Seite des FCA.

Der Traum hat sich in der Zwischenzeit allerdings ein bisschen relativiert. Das Spiel gegen den grossen FC Basel findet natürlich noch immer statt, am Sonntag, den 21. August. um 16 Uhr. Allerdings nicht wie geplant in Allschwil auf der Sportanlage im Brüel. Sondern auf der Schützenmatte.

Der regionale Zweitligist hätte noch so gerne in seinem Heimstadion gespielt. Vor 5’000, vielleicht 6’000 Menschen. Das Problem war jedoch: Es gibt gerade keine mobilen Tribünen, die dem FC Allschwil so viele Zuschauer in seinem Stadion ermöglicht hätten.

Im August 2013 bestreitet der FC Basel sein Cupspiel gegen die Old Boys auf der Schützenmatte – vor 4384 Zuschauern. Foto: Patrick Straub (Keystone)

Die Organisatoren haben in der ganzen Schweiz gesucht nach einer Möglichkeit, im süddeutschen Raum und sogar in Portugal. Selbst Menschen, die seit vielen Jahren in der Eventbranche arbeiten, sagen, dass sie so eine Situation noch nicht erlebt hätten.

Überall finden gerade Open Airs, Veranstaltungen, Konzerte und Events statt. Und der grosse Leidtragende ganz am Ende der Kette ist nun der FC Allschwil. Denn eines war für den Club immer klar: Man wollte nicht vor 1500 Fans spielen, wenn 5000 hätten kommen wollen. Wie hätte man das machen sollen? Lose ziehen?

Nun hat man sich für die Variante B entschieden, den Umzug auf die Schützenmatte. «Das Spiel in den St. Jakob-Park zu verlegen war für uns, aufgrund der Grösse des Stadions, kein Thema», sagt FCA-Präsident René Hagen, «zudem möchten wir die spezielle Cup-Atmosphäre und den damit verbundenen Heimvorteil» nicht gänzlich aus den Händen geben.»

Und vielleicht ist es ja ein gutes Zeichen, dass der FCB sich auf der Schützenmatte im August 2013 ziemlich schwer tat im Cup-Duell gegen die Old Boys. Vielleicht wird es am Ende also doch noch etwas mit dem ganz grossen Traum des Aussenseiters.

