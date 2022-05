Leitartikel zum Campus Dreispitz – Das coolste Quartier von Basel Das riesige Areal der Christoph-Merian-Stiftung im Süden der Stadt, gleichmässig auf beide Basel verteilt, hat das Potenzial, zum Quartier der Zukunft zu werden. Meinung Markus Wüest

Studieren, wohnen, arbeiten – alles ist auf dem Dreispitzareal möglich. Foto: Mimmo Muscio

Es dauert nicht mehr lange, dann wird das Kunsthaus Baselland an der Helsinkistrasse auf dem Dreispitzareal seine Türen öffnen. Es dauert nur noch ein bisschen länger, dann werden die Studentinnen und Studenten der Wirtschaftswissenschaften und der Jurisprudenz an der Florenzstrasse Vorlesungen und Seminare besuchen. Es ist jetzt schon so, dass die Hochschule für Kunst und Gestaltung (HGK) und bald die Hochschule für Wirtschaft der FHNW im Dreispitz beheimatet sind. Und auch das Haus der elektronischen Künste (HEK) ist dort etabliert.