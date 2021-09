Nachhaltigkeit in der Modebranche – Das coole Image ist verblasst – Benetton muss sich neu erfinden Früher schockte die Modekette mit ihren Werbeplakaten, heute macht sie auf umweltbewusst. Was steckt hinter dem Schwenk? Michael Gassmann

Ob London, Paris, Florenz oder wie hier auf dem Bild in Krakau: Benetton muss sich um die junge Generation bemühen. Foto: Igor Golovniov (Getty Images)

Ein Priester küsst eine Nonne, ein Guerillakämpfer hält einen menschlichen Knochen in der Hand, ein schwer an Aids Erkrankter ringt mit dem Tode. Was um Himmels willen hat das alles mit Mode zu tun, fragten sich die Menschen, wenn sie in den 80er- und 90er-Jahren die Werbung der Marke United Colors of Benetton sahen. Die Antwort ist heute so einfach wie damals: nichts. Aber jedem, der die Plakate einmal gesehen hat, fällt sofort der Name hinter den Fotomotiven ein: Benetton.

Bei den Fotos von Oliviero Toscani ging es eben nicht um Mode, sondern darum, eine Marke möglichst breit bekannt zu machen. Gesellschaftskritik und bunte Pullover, diese Kombination war neu und provokativ, damit erreichte sie ihren Zweck. Seit einiger Zeit ist Benetton wieder laut und bunt, aber nun zielt das Unternehmen nicht gegen den Zeitgeist, sondern mitten hinein: Umwelt, Nachhaltigkeit, Recycling.