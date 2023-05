Neue Uniform für Basels Polizei – Das Comeback des Bobby-Helms Die Kantonspolizei Basel-Stadt beschafft nicht nur Hightech-Kleidung, sondern auch ein Relikt, das 1972 ausgemustert wurde. Martin Furrer

Steife Uniform, harte Kopfbedeckung: Ein Basler Polizist mit Bobby-Helm regelt am 6. Mai 1949 den Verkehr beim Steinenberg am Bankverein. Foto: Keystone

Sämtliche 700 Basler Polizistinnen und Polizisten sind spätestens ab Mitte Juli atmungsaktiv, geruchshemmend, schnelltrocknend und elastisch unterwegs. Möglich machts die neue Uniform. Ihre moderne Funktionskleidung hat die Kantonspolizei Basel-Stadt für rund 1,1 Millionen Franken in der Schweiz, Deutschland und England produzieren lassen.

Nie mehr werden die Ordnungshüter künftig von ihren Vorgesetzten im Regen stehen gelassen. Nie mehr müssen sie im Schweisse ihres Angesichts der Arbeit nachgehen. Vermutlich hört man im Polizeifunk bald auch nicht mehr «Basilea uno, antworten!» Sondern «Jack Wolfskin, Einsatz!» oder «Schöffel, ich bin raus!»

Eine Uniform aus schwerem Leder oder hundert Prozent Baumwolle – das ist definitiv Geschichte. 1817 hüllte sich Basels Polizei noch in Infanterie-Soldatenmäntel. Sie wurden in der damaligen Zeughaus-Schneiderei angefertigt, wie der ehemalige Basler Staatsschreiber Robert Heuss in seinem Werk «Basler Polizei 1816- 2016» zu berichten weiss. Ein paar Jahre später stellte man die Hauptfarbe der Uniform von Hellblau auf Grün um, «da Hellblau schneller verbleichte und schmutzanfälliger war», schreibt Heuss.

Der Bobby-Helm kam bei der Basler Polizei in der Vergangenheit nur noch an Anlässen wie hier im Jahr 2020 beim Vogel Gryff zum Einsatz. Foto: Keystone

Modeströmungen kamen und gingen. Nur das Böse blieb in der Welt, dem die Polizei in immer neuen Outfits nachjagte. 1844 trug sie anstelle ihrer Waffenröcke grüne Fräcke. Ab 1874 hielt erstmals, wenn man das so sagen darf, eine neue Leichtigkeit Einzug: Zur Landjägeruniform (die erst 1937 zusammen mit dem Säbel abgeschafft wurde) bekamen die Polizisten ein paar Sommerhosen.

Kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs kam es zu einer weiteren Mode-Revolution. «Polizei ohne Kittel!», titelte die Basler «National-Zeitung». Man schrieb das Jahr 1947. «Was noch zur Zeit der Inspektoren Müller und Bloch undenkbar gewesen wäre, ist seit Anfang der Woche Wirklichkeit geworden», teilte das Blatt seiner Leserschaft am 30. Juli mit: «Unsere Verkehrspolizisten versehen ihren Dienst in der glühenden Sommerhitze in Hemdsärmeln!»

Der 1972 ausgemusterte Bobby-Helm gehört ab Mitte Juli zur neuen Uniform der Basler Polizei, kommt aber lediglich noch zu Repräsentationszwecken zum Einsatz. Foto: Kantonspolizei Basel-Stadt

So wie sich die Zeiten und das Wetter ändern, so passt auch die Polizei ihre Ausrüstung laufend an. Bald sind die Beamtinnen und Beamten kaum mehr von Freizeitsportlern zu unterscheiden.

Doch ein modisches Relikt feiert heute sein Comeback. Nein, es ist nicht der blaue Gummi-Regenmantel, der Ende der 1950er-Jahre eingeführt worden war und endlich dicht hielt, nachdem seine Vorgängermodelle aus Stoff kläglich versagt hatten. Es ist der «Bobby-Helm».

Diese Kopfbedeckung – benannt nach Robert «Bobby» Peel, dem Gründer der Londoner Metropolitan Police – beschaffte der Kanton Basel-Stadt 1937. Im Korps sei sie sehr beliebt gewesen, schreibt Stefan Schmitt, Mediensprecher der Kantonspolizei, auf Anfrage. Die Bevölkerung nannte ihn «Gupf» oder «Gugelhopf».

1972 musterte die Polizei den Bobby-Helm aus. Ein paar wenige Exemplare hielt sie zurück für Beförderungsfeiern, den Vogel Gryff oder die Fasnacht. Doch mittlerweile sind laut Stefan Schmitt auch diese Nostalgie-Helme reparaturanfällig. Darum hat die Polizei im Zuge der Uniform-Neubeschaffung nicht nur Softshell-Jacken, sondern auch Bobby-Helme nach altem Vorbild angeschafft, um sie auch künftig zu Repräsentationszwecken einzusetzen. Das Ding sieht nicht gerade zeitgemäss aus. Es scheint aber sogar ausserhalb des Korps begehrt zu sein: Auf der Versteigerungs-Plattform Ricardo wird ein Exemplar derzeit für 180 Franken angeboten.

Martin Furrer ist Autor und Kolumnist im Ressort Gesellschaft/Kultur. Er schreibt über Menschliches-Allzumenschliches, aber auch über Themen, die das politische Basel beschäftigen. Mehr Infos

