Vier Wochen vor der Abstimmung – Das CO₂-Gesetz könnte scheitern In der FDP probt die Basis den Aufstand: Eine überwiegende Mehrheit lehnt die Vorlage ab. Das zeigt die neueste Abstimmungsumfrage von Tamedia. Edgar Schuler

Die Abstimmungspropaganda wirkt: Plakat zu den Agrarinitiativen. Foto: Madeleine Schoder

Vier Wochen vor der Abstimmung vom 13. Juni zeichnen sich laut der Meinungsumfrage von «20 Minuten» und Tamedia deutliche Trends ab: In der zweiten Umfragewelle ist das bisherige knappe Ja zur Trinkwasser- und zur Pestizidinitiative in ein Nein gekippt. Auch das CO₂-Gesetz verliert an Unterstützung, nur noch genau 50 Prozent sagen Ja oder eher Ja. Das Covid-19-Gesetz und die polizeilichen Massnahmen gegen den Terrorismus werden beide von einer stabilen Zweidrittelmehrheit unterstützt.

Die FDP war die erste Partei, die für das CO₂-Gesetz die Ja-Parole herausgegeben hat. Schon im letzten Oktober hatte eine Parteiversammlung die Vorlage im Verhältnis drei zu eins unterstützt. «Ich bin froh und stolz, dass die Delegierten das CO₂-Gesetz so klar mittragen», sagte Parteipräsidentin Petra Gössi damals. Dank der «harten Arbeit» der FDP im Parlament sei es ein «freisinnig geprägtes Gesetz».