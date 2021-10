Kleinbasler Vorfasnachtsshow – Das Charivari leuchtet wieder

Die Queen lädt Basler Tambouren ein Infos einblenden

War schon zum 90. Geburtstag der Queen eingeladen: Das Top Secret Drum Corps. Foto: Dominik Plüss

Das Basler Top Secret Drum Corps hat im Namen der englischen Königin Elisabeth II. eine Einladung zum 75-Jahr-Jubiläum ihrer Thronbesteigung im Jahr 2022 erhalten. Erik Julliard, Leiter des Top Secret Drum Corps, sagte zur BaZ, dass man noch nicht zugesagt habe. Zuerst gelte es, terminliche Abklärungen in Bezug auf die Ferientage der Tambouren zu treffen, denn die exklusive Trommlergruppe ist im nächsten Jahr bereits am Basel Tattoo und am Royal Edinburgh Military Tattoo engagiert. «Wir werden aber sicher einen Weg finden, um auch am Jubiläumsanlass der Queen teilzunehmen.»

Das Top Secret Drum Corps ist eine der favorisierten Tambourenformationen der Queen; schon vor fünf Jahren konnte das Corps vor der Queen seine Trommelkunst zeigen: Im Rahmen des 90. Geburtstags der englischen Königin hatten die Basler einen Auftritt am Windsor Castle Royal Tattoo. (hei)