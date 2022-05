SP-Bundesratssitze – Das Bundesrats-Problem der SP – und wer es lösen könnte Die SP steckt im Dilemma: zwei langjährige Bundesräte, aber kein idealer Zeitpunkt für den Rücktritt. Jetzt kommt die Machtfrage ins Rollen. Raphaela Birrer Markus Häfliger

Ist es schon Zeit? Die beiden SP-Bundesräte Simonetta Sommaruga und Alain Berset sind schon länger als zehn Jahre im Amt.

Gerüchte im Bundeshaus: Manche sind schlicht haltlos. Andere haben einen wahren Kern. Und einige verfestigen sich über die Zeit zu einer Erzählung, weil die Betroffenen ständig neuen Stoff dafür liefern. Eine solche Erzählung dreht sich gerade um den Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch. Sie geht so: Der 57-Jährige will Bundesrat werden – und dieser Kandidatur bereitet er ziemlich auffällig den Boden.

Aktuellstes Indiz: seine Positionierung zum Frontex-Referendum, über das wir am 15. Mai abstimmen. Mit Jositsch ist ausgerechnet der prominenteste Vertreter des rechten SP-Flügels das Sprachrohr eines von links aussen lancierten Referendums. Gemäss Umfragen überzeugt es nicht einmal die Mehrheit der SP-Basis. Doch Jositsch bleibt unbeirrt: Er kämpft an Medienkonferenzen, mit Youtube-Videos und seitenlangen Interviews für ein Nein zum Ausbau der Schweizer Beteiligung an der EU-Grenzschutzagentur.

Parlamentarier von links bis rechts sind überzeugt: Mit dieser aussichtslosen Mission macht sich Jositsch bei der Parteilinken beliebt, um es dereinst auf ein Ticket für den Bundesrat zu schaffen. Im linken Flügel der SP galt der Strafrechtsprofessor bisher als «Rechtsausleger» – als Law-and-Order-Politiker, der nicht selten von der Parteilinie abweicht. Er ist Mitbegründer der Reformplattform, die sich mit sozialliberalen Positionen als rechte Flanke der SP versteht. Für die Parteilinke war Jositsch daher als Bundesrat bislang undenkbar.

Fällt mit seinem Engagement für das Frontex-Referendum auf: Der Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch.

Mit Namen möchte sich in der SP niemand zu Jositschs möglichen Ambitionen zitieren lassen. Doch hinter vorgehaltener Hand spottet ein einflussreicher Parteivertreter: «Jositsch läuft derzeit mit einem ‹Wählt mich!›-Schild durch das Bundeshaus.» Ein langjähriges Mitglied der Bundeshausfraktion erzählt, der Zürcher habe schon vor Jahren sein Interesse für das Bundesratsamt signalisiert. Jositsch selber will nicht darüber reden. «Ich habe zu diesem Thema nichts zu sagen. Die These bezüglich Frontex ist absurd», teilt er schriftlich mit.

Doch auch Exponenten anderer Parteien ist Jositschs Verhalten aufgefallen. Sie halten es für «absolut plausibel», dass dessen Anti-Frontex-Engagement vor diesem Hintergrund zu verstehen ist. Es ist zudem nicht das erste Mal, dass der Zürcher mit – je nach Lesart «überraschenden» oder «opportunistischen» – Positionen Aufsehen erregt: Seine (im Ständerat abgelehnte) Forderung, die Schweiz müsse das Botschaftsasyl wieder einführen, oder sein Engagement für die (vom Volk abgelehnte) Konzernverantwortungsinitiative gelten diesen Stimmen als weitere Indizien für Jositschs Charmeoffensive nach links.

Jositsch befeuert die Debatte

Dass sich in der SP ein potenzieller Kandidat für das Bundesratsamt abzeichnet, wirft ein Schlaglicht auf das machtpolitische Dilemma der SP: Ihre beiden Bundesräte Simonetta Sommaruga und Alain Berset sind schon länger als 10 Jahre im Amt. Beide liegen damit bereits jetzt über dem historischen Durchschnitt (er lag in den letzten 100 Jahren bei knapp 9,5 Jahren). Und für beide gibt es eigentlich nur ungünstige Zeitpunkte für einen Rücktritt.

Wie man es auch dreht und wendet: Einen vakanten Sitz droht die SP an die Grünen zu verlieren. Die beiden Parteien lagen bei den Wahlen 2019 nur noch 3,6 Prozentpunkte auseinander. Seither haben die Grünen in den Kantonen weiter zugelegt – und die SP stark verloren.

Für die Sozialdemokraten stellen sich damit knifflige strategische Fragen – und die Spekulationen um Jositsch befeuern sie. Wer geht zuerst: Sommaruga oder Berset? Wann ist der richtige Zeitpunkt für den Rücktritt, um beide Sitze zu retten? Und wer steht überhaupt für die Nachfolge bereit? (Hören Sie dazu auch das aktuelle Politbüro)

Wer geht zuerst?

Nur der 71-jährige SVP-Methusalem Ueli Maurer ist mit 13 Jahren noch länger im Bundesrat als die beiden SP-Magistraten. Weil Berset aber sehr jung ins Amt kam, ist er trotz seiner zehn Dienstjahre erst 50-jährig. Darum rechnet in Bundesbern kaum jemand mit seinem baldigen Rücktritt.

Sommaruga dagegen wird bei der Gesamterneuerungswahl im Dezember 2023 nach 13 Amtsjahren kurz vor dem regulären Frauen-Rentenalter stehen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt?

Doch ein Rücktritt von Sommaruga auf Ende der Legislatur wäre für die SP riskant. Dann wird die Versuchung für die Bürgerlichen gross, die Bundesratsansprüche der Grünen mit einem vakanten SP-Sitz zu berücksichtigen – erst recht falls der Abstand zwischen den beiden Parteien bis dann weiter schrumpfen sollte. «Grundsätzlich wähle ich lieber Stabilität als grüne Bewegung», sagt etwa FDP-Präsident Thierry Burkart. «Aber wenn ein SP-Sitz frei wird, ist das Feld je nach Wahlergebnis 2023 offen.»

Etwas kleiner wäre diese Gefahr, wenn Sommaruga vorzeitig zurücktreten würde. Mit einer Einervakanz könnte es der SP leichterfallen, ihren zweiten Sitz noch vor der nächsten Parlamentswahl im Oktober 2023 zu sichern. Nur: Im Moment deutet nichts auf einen vorzeitigen Rücktritt der Bernerin hin. Im Gegenteil: Die Energieministerin fällt mit Aktivismus auf. Beinahe im Wochentakt kündigt sie neue Vorlagen und Pläne an, um die Energiewende zu konkretisieren. Sie arbeitet damit auch an ihrem politischen Vermächtnis im Energiedepartement. Dieses ist – anders als zuvor im Justizdepartement – bisher mager.

Aber auch die aktivste Bundesrätin kann nicht ewig im Amt bleiben. Sollte Sommaruga Ende 2023 wiedergewählt werden, stösst sie in historische Sphären vor. Bereits ab Mitte der nächsten Legislatur wäre sie länger im Amt als jedes andere Bundesratsmitglied in den letzten 60 Jahren. Die Rekordhalter in dieser Zeit sind Kurt Furgler (CVP) und Moritz Leuenberger (SP) mit je 15 Amtsjahren.

Wer steht für die Nachfolge bereit? Und welche Rolle spielt Jositsch dabei?

Mit der Frage nach dem Zeitpunkt erschöpfen sich die Probleme der SP nicht. Die Partei muss auch Kandidaturen bringen, die das Parlament mehr überzeugen als potenzielle Anwärter der Grünen.

Jositsch wäre ein solcher Kandidat, der im bürgerlichen Lager viele Stimmen holen würde. Hinzu kommt, dass seine parteiinterne Konkurrenz für den Deutschschweizer SP-Sitz überschaubar ist. In der Partei fallen nur wenige Namen – etwa jene von Nationalrätin Flavia Wasserfallen (BE), Regierungsrätin Evi Allemann (BE) oder Ständerätin Eva Herzog (BS), die allerdings bereits 60 Jahre alt ist.

Die grössere Hürde für Jositsch ist es, überhaupt nominiert zu werden. Denn es ist nahezu undenkbar, dass die SP, die selbst ernannte Gleichstellungspartei, neben Berset einen zweiten Mann in den Bundesrat schicken würde.

Um das Kandidatenfeld zu öffnen, wäre darum ein Doppelrücktritt von Sommaruga und Berset sinnvoll. So wollte es zumindest der ehemalige SP-Chef Christian Levrat, wie ein Insider erzählt. Das aktuelle Führungsduo gibt sich in dieser Frage zugeknöpft. Eine Doppelvakanz würde die Sprachen- und Geschlechterparität ermöglichen, die der Partei wichtig sind.

Neben dem Deutschschweizer Jositsch könnte so die Waadtländer Regierungsrätin und Ex-Nationalrätin Rebecca Ruiz kandidieren – ihr werden bereits heute in allen Lagern Chancen eingeräumt. Oder der welsche Nationalrat Pierre-Yves Maillard (VD), der Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes, bildet das SP-Ticket zusammen mit einer Deutschschweizer Frau.

Gibt es eine Lösung für das Dilemma der SP?

Ein Doppelrücktritt der beiden amtierenden Bundesräte würde zwar das Kandidatenproblem der SP vereinfachen. Doch zwei freie Sitze erhöhen auch den Spielraum des Parlaments. Dieses könnte durch eine Doppelvakanz erst recht versucht sein, den Bundesrat parteipolitisch neu zusammenzusetzen und so der Wählerverschiebung von Rot zu Grün Rechnung zu tragen.

Vor den Wahlen? Nach den Wahlen? Allein? Oder gemeinsam? Es gibt keine einfache Lösung für das Rücktrittsdilemma der SP. Co-Parteichef Cédric Wermuth mag sich zu all diesen Fragen denn auch nicht äussern: «Ich nehme diese Spekulationen zur Kenntnis. Sie bereiten mir keine schlaflosen Nächte. Wir beantworten alle Fragen dann, wenn sie sich stellen.» Daniel Jositsch zumindest hat mit seinem Kampf gegen Frontex schon mal einige Fragen provoziert.



Ein seit über einer Dekade eingespieltes Team: Simonetta Sommaruga und Alain Berset.





