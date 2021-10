Die Basler Ständerätin im Interview – Das Bundesgericht soll nicht Politik machen

Seit zwei Jahren vertreten Sie, Frau Herzog, den Kanton Basel-Stadt in Bern. Das ist, anders als die Arbeit vorher in der Kantonsregierung, eine Miliztätigkeit. Ist das auch in Wirklichkeit so?

Sie vertreten als Ständerätin den Kanton Basel-Stadt. Wie schaffen Sie es, auch wirklich die Interessen Basels zu vertreten?

Das war in den Corona-Zeiten tatsächlich nicht einfach, wenn man wenig Leute trifft, vieles wurde so surreal. Aber Kontakte zur Regierung zum Beispiel, die gab es immer, seien es Sessionsgespräche per Zoom oder zu einzelnen Geschäften per Telefon. Gerade bei der Erarbeitung der Härtefallmassnahmen war der Kontakt sehr eng, und ich konnte einiges einbringen, das für die in Basel ansässigen Branchen wichtig war.