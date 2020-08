Abo Wahlkampf in Basel-Stadt Trotz perfekter Vermarktung: Esther Keller hat ein Problem

Esther Keller lädt zu sich nach Hause ein – und macht ein Angebot: Als Regierungspräsidentin würde sie die Stadt in die Moderne führen. Klingt doch gut. Warum also steht die Grünliberale seit Wochen in der Kritik?