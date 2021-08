Hotellerie leidet unter Corona - «Ich musste verkaufen, um überhaupt die Löhne bezahlen zu können»

Aus für das Hotel Alpenblick – Das bittere Ende eines Boutiquehotels Das Dreisternhotel Alpenblick im Berner Breitenrainquartier ist am Ende. Der neue Besitzer baut die 53 Zimmer zu Businessappartements um. Claudia Salzmann

Ihr Lächeln täuscht: Hoteldirektor Robert Kneubühler (rechts) und Hotellerie-Unternehmer Marcel Wohlgemuth bedauern das Ende ihres Boutiquehotels. «Wir hätten noch so viele Pläne gehabt», sagt Wohlgemuth. Foto: Christian Pfander

Seit 12 Jahren gehört das Hotel Alpenblick zur Zürcher Hotelleriegruppe Welcome Hotels. Geführt wird das Familienunternehmen von Marcel Wohlgemuth, der auch in Basel und Kloten weitere Hotels besitzt. «Immer, wenn ein Hotel in einer Region nicht gut gelaufen ist, konnten wir dieses quersubventionieren. Das ging während der Pandemie nicht mehr, weil alle schlecht liefen.»

Bis zu 7 Millionen Franken Verlust musste er insgesamt in Kauf nehmen, was ihn zum unumgänglichen Schritt zwang, eine Immobilie zu verkaufen. Dies tat er mit einem seiner Hotels in Zürich-Kloten. Käufer war der Unternehmer Shahin Ardabilli, der innert Wochen aus Hotelzimmern Mikroappartements baute. Schweizweit besitzt er rund 1000 solcher Studios, wie Ardabilli auf Anfrage bestätigt.