Schweizerische Europapolitik – Das bisherige Durchwursteln ist kein Programm mehr Der Basler Europarechtler Stephan Breitenmoser fordert in seiner Abschiedsvorlesung mehr Flexibilität im Verhältnis Schweiz - EU. Auch von der Europäischen Union. Thomas Gubler

Der Basler Europarechtsprofessor Stephan Breitenmoser wies bei seiner Abschlussvorlesung ein letztes Mal den Weg aus dem schweizerischen Europapolitik-Dilemma. Foto: Dominik Plüss

Am Ende des Frühlingssemesters 2022 wurde Stephan Breitenmoser als Professor für Europarecht an der Universität Basel emeritiert. Am Donnerstagabend hielt er in der voll besetzten Uni-Aula seine Abschiedsvorlesung. Und für Breitenmoser typisch, widmete sich der 67-jährige Basler, der stets zur Entwicklung der Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union (EU) Stellung bezogen hatte, auch seinen Abschiedsauftritt einem brandaktuellen Thema: dem scheinbar in die Sackgasse geratenen Verhältnis zwischen den angesprochenen Partnern.