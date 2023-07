Mehr Biodiversität – Das Birsufer soll aufgewertet werden Am Abschnitt zwischen dem Klein­wasser­kraftwerk Neuwelt und der Rüttihard-Holzbrücke soll die Artenvielfalt gefördert werden. Es ist ein gemeinsames Projekt der Birsstadt-Gemeinden. Tobias Burkard

Der Abschnitt am Birsufer zwischen Kleinwasserkraftwerk Neuwelt und Rüttihard-Holzbrücke soll eine Aufwertung erhalten. Foto: PD

Die rund 150 Meter entlang des Birsufers zwischen dem Kleinwasserkraftwerk Neuwelt und der Rüttihard-Holzbrücke sind momentan keine Augenweide. Dominiert werden sie von der grauen Stützmauer zur A18, was sich auch für die Artenvielfalt als Einschränkung erweist. Dies soll sich nun ändern: «Als gemeinsames Projekt der Birsstadt-Gemeinden entsteht entlang des Birsuferwegs und einer Autobahnstützmauer neuer Raum für Biodiversität», so der Verein Birsstadt in einer Mitteilung.

Die Aufwertung durch Mitarbeitende geschieht im Zusammenhang mit einem grösseren Projekt: «Die Birsstadt-Gemeinden treiben mit der Arbeitsgruppe Birspark Landschaft seit Jahren eine kontinuierliche und zusammenhängende Weiterentwicklung des Naturraums entlang der Birs voran», teilt der Verein mit. Der Kanton würde sich finanziell an der ökologischen Aufwertung beteiligen.

Sitzmöglichkeiten und Nischen

Konkret sollen verschiedene Kleinstrukturen für Wildbienen, Schmetterlinge und Zauneidechsen gebaut werden. Zudem sollen Sträucher und artenreiche Wildblumenwiesen angepflanzt werden. Auch Steinriegel und Trockensteinmauern, die Nischen für Tiere und gleichzeitig Sitzmöglichkeiten für die Beobachtung der Natur darstellen, seien geplant, so der Verein Birsstadt. Der Streifen soll so in eine «ökologische Vernetzungsachse zwischen den Lebensräumen entlang der Birs» verwandelt werden.

Die Idee des Vereins sei, dass sich Spaziergängerinnen und Spaziergänger dank dieser Aufwertungen und Infotafeln zu Ideen für ökologische Strukturen in den eigenen Gärten inspirieren könnten. Ab Frühling 2024 sollen hier Familien und Naturinteressierte ausserdem einen spannenden Zwischenhalt einlegen können: Die Vernetzungsachse soll Bestandteil eines digitalen Naturpfads mit Themen-, Rätsel- und Erlebnisstationen im ganzen Birsraum werden.

Ab dem 7. August wird der Birsuferweg bis Mitte September 2023 vorübergehend gesperrt werden. Eine Umleitung über den Veloweg sei signalisiert, so die zuständige Gemeinde Muttenz.

Fehler gefunden?Jetzt melden.