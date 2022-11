200 Biere in der Markthalle – «Das Bier soll weg vom Prolo-Image: ‹Aus der Dose in den Hals›» Biersommelier Andreas Klein möchte den Stellenwert von IPAs, Stouts und Co. erhöhen. Mit zwei Kollegen organisiert er den Beer Dome Basel, hierzulande eines der grössten Festivals seiner Art. Julia Gisi Dorothea Gängel

«Der Trend geht weg von der Massenproduktion»: Jakob Ramp, Andreas Klein und Julia Füzesi (v.l.) holen eine Vielzahl an Geheimtipps der Bierszene nach Basel. Foto: Dominik Plüss

Diesen Freitag und Samstag treffen sich in der Markthalle 37 Brauereien aus 13 Ländern am Beer Dome Basel. Nach 2019 ist es das zweite Mal, dass die drei Biersommeliers Andreas Klein, Jakob Ramp und Julia Füzesi dieses Festival auf die Beine stellen, an dem knapp 200 Biersorten degustiert werden können. Es ist eines der grössten Bier-Events der Schweiz. Wir haben mit den drei Organisatoren, die auch hinter den Restaurants Die Sauerei, Bierjohann, Bier-Revier und Bierlager stecken, gesprochen.