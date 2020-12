Abschied nach 31 Jahren – Das bewegende Leben einer einzigartigen BaZ-Journalistin Franziska Laur gebar in einer Drogen-Kommune, flog im Privatjet nach Sizilien und berichtete stoned aus dem Grossen Rat. Jetzt wird sie pensioniert. Ein Gespräch ohne Tabus. Nina Jecker

Franziska Laur packt ihre Kisten nicht nur auf der Redaktion. Sie verlässt auch ihre Wohnung in Basel. Foto: Dominik Plüss

Franziska Laur sitzt in einem Sessel auf der BaZ-Redaktion und isst ein Stück von der Pizza, die sie am Abend zuvor für alle bestellt hat. Es ist ihr letzter Arbeitstag. «Du darfst alles schreiben – es gibt keine Tabus», sagt sie und macht dabei eine ausladende Armbewegung. «Du darfst alles schreiben!» Bei ihr hat das etwas zu bedeuten. Es gibt vieles, das andere wohl lieber verschweigen würden. Aber sie, die schon immer voll gelebt und vieles ausprobiert hat, will auch bei diesem Text: alles oder nichts.

Ihr aussergewöhnliches Leben hat vor 64 Jahren im Kanton Aargau begonnen. Es ist der 12. November 1956, als sie fast drei Wochen nach dem errechneten Entbindungstermin und mit einem Geburtsgewicht von fünf Kilogramm in einem kleinen Spital in Brugg auf diese Welt kommt – und sie fast wieder verlässt. Die Bauchdecke des kleinen Mädchens ist offen, die Innereien hängen aus dem kleinen Körper heraus. Eine Krankenschwester reagiert, schiebt die Eingeweide sorgsam wieder in den Bauch des Babys und wickelt Tücher darum. Die Frau habe ihr das Leben gerettet, sagen die Ärzte im Zürcher Kinderspital später zu den Eltern. Bis zu ihrem zwölften Lebensjahr wird Franziska achtmal am Bauch operiert. Die Prognosen sind anfangs schlecht: Tod, schwere Behinderung oder zumindest Unfruchtbarkeit.