Dreijahresvertrag bei Olympique Lyon – Das Beste, was Xherdan Shaqiri machen kann Der Schweizer Nationalspieler verlässt das Liverpooler Paradies, um wieder glücklich zu werden. Olympique Lyon ist bis 2024 sein Arbeitgeber – und ein Club seiner Kragenweite. Meinung Thomas Schifferle

Auf nach Frankreich: Nach drei Jahren beim FC Liverpool zieht es Xherdan Shaqiri zu Olympique Lyon. Foto: Jon Super (AP Photo/Keystone)

Napoli soll an ihm interessiert gewesen sein, der FC Sevilla auch. Er selbst kokettierte mit Lazio Rom. Und jetzt ist es Lyon, Hauptsache Frankreich. Die wunderbare Stadt an der Rhone, nur eineinhalb Autostunden von Genf entfernt, wird zur nächsten Ausfahrt in der Karriere des Xherdan Shaqiri. So zumindest schreiben es diverse britische Medien. Die Ablösesumme soll etwa 11 Millionen Euro betragen.

Ein Jahr wäre sein Vertrag beim FC Liverpool noch gültig gewesen. Sicher hätte er ihn irgendwie aussitzen und dabei viel verdienen können. Aber er ist zur Vernunft gekommen, dass die Ersatzbank oder Tribüne nicht das ist, was für einen Fussballer erstrebenswert sein kann. Selbst wenn es die Bank oder Tribüne in einem Stadion wie Anfield ist. Er musste weg aus dem Paradies.