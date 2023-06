Degens Geschenk an Burgener – Das berühmteste Trikot der FCB-Geschichte ist wieder zurück Bernhard Burgener bekam von David Degen im März 2021 ein besonderes Trikot überreicht. Inzwischen hat es der ehemalige Präsident seinem Nachfolger wieder überreicht. Tilman Pauls

Bernhard Burgener bekam von David Degen im März 2021 ein ganz besonderes Trikot überreicht. Inzwischen hat es der ehemalige Präsident seinem Nachfolger wieder überreicht. Fotomontage: BaZ

Bislang war es ja ein ziemlich gemütlicher Sommer für den FC Basel. Klar, hier ein neuer Innenverteidiger aus Holland, da ein neuer Trainer, der die Arbeit aufnimmt, und dort eine Ehrenpräsidentin, die all ihre Nachfolger kritisiert. Aber abgesehen vom üblichen Basler Grundrauschen war es für FCB-Verhältnisse fast bedächtig ruhig.

Umso erstaunlicher, dass der grösste Wechsel des Sommers in den Reihen des FCB komplett untergegangen ist, was durchaus daran liegen könnte, dass es sich nicht um einen Spieler, sondern um ein Stück Stoff handelt.

Im März 2021 hat David Degen – mitten im Streit um die Besitzerschaft des Clubs – Bernhard Burgener eines der letzten Trikots aus seiner Spielerkarriere geschenkt. Es war der Versuch, einen juristischen Kampf mit grossen Emotionen zu gewinnen. «Ich habe für den Club in diesem Shirt Blut und Schweiss geschwitzt und grosse Erfolge gefeiert», hat Degen pathetisch auf eine Karte geschrieben. Darunter stand «LG Dave».

«Ich habe für den Club in diesem Shirt Blut und Schweiss geschwitzt und grosse Erfolge gefeiert.» Degens Karte an die Adresse von Bernhard Burgener, unterzeichnet mit dem mittlerweile berühmten «LG Dave». Foto: Instagram/david_degen

Erst im letzten Herbst hat sich herausgestellt, was für ein einmaliges Stück Stoff Degen seinem Kontrahenten da eigentlich überreicht hat. FCB-Trikotsammler Lorenz Schumacher machte Degen darauf aufmerksam, dass es sich um das Trikot vom 13. Mai 2006 handeln muss – der besondere Schriftzug des damaligen Sponsors Pirelli hat es verraten, weil nur während dieses Spiels die Untersparte «pirellifilms» beworben wurde.

Und tatsächlich: Degen hatte Burgener nicht irgendein Trikot überreicht, sondern das wohl berühmteste Exemplar der FCB-Geschichte. Nicht nur, dass es am 13. Mai 2006 mit dabei war, als die Basler in letzter Minute die Meisterschaft gegen den FCZ verspielten. Nein, Jahre später hatte es nun also auch eine Rolle im Machtkampf zwischen Degen und Burgener.

Natürlich hat Degen sich damals um eine Rückholaktion für das Trikot bemüht, und auch Trikotsammler Schumacher hat sich bei Burgener erkundigt, ob es möglich wäre, das berühmte Exemplar wieder zurückzubekommen. Und genau das ist vor wenigen Wochen nun geschehen.

Burgener hat Degen das Trikot wieder zurückgegeben, dieser hat es Ende Mai dann Schumacher auf der Geschäftsstelle überreicht, und mittlerweile ist es Teil der riesigen Trikotsammlung in Arlesheim, wo das berühmte Stück Stoff sicher einen ganz besonderen Platz gefunden hat.

Das berühmte Trikot von David Degen ist nun Teil der Sammlung von FCB-Fan Lorenz Schumacher. Foto: zVg

Tilman Pauls arbeitet seit über zehn Jahren für die Sportredaktion der Basler Zeitung und beschäftigt sich seit 2013 intensiv mit dem FC Basel. Mehr Infos @tilman_p

