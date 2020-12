Sie haben sich doch noch geeinigt. Grossbritannien und die Europäische Union einigten sich auf einen Handelsvertrag. Der harte wirtschaftliche Bruch ab dem 1. Januar konnte in letzter Minute abgewendet werden. Die politischen Auswirkungen sind immens. Es gibt aus Schweizer Sicht aber auch unmittelbare Veränderungen im Verhältnis zum Königreich.

Ich will im nächsten Jahr nach London in die Ferien. Welche Dokumente benötige ich?

Ich möchte in meiner Firma eine britische Software-Entwicklerin anstellen. Was muss ich beachten?

Nein. Gemäss dem Staatssekretariat für Migration bleiben bereits erteilte Aufenthaltsbewilligungen gültig. Britinnen und Briten, die schon vor Ende 2020 von der Personenfreizügigkeit Gebrauch gemacht haben, um in der Schweiz zu arbeiten, müssen ihre Aufenthaltsbewilligung also nicht nochmals beantragen.

Um Probleme für Schweizerinnen und Schweizer möglichst abzufedern, hat die Schweiz unter dem Titel «Mind the Gap» Vorkehrungen getroffen und ein Bündel von Abkommen mit dem Königreich abgeschlossen. Mit dem Hinweis «Mind the gap» werden Passagiere in der U-Bahn Londons vor der Lücke zwischen dem Perron und der Bahn gewarnt. Den «Gap»-Slogan erfunden haben der frühere EU-Chefunterhändler Henri Gétaz und der frühere EDA-Stabschef Damien Cottier. Die Abkommen taugen sowohl für den Fall, dass sich Grossbritannien und die EU auf ein Handelsabkommen einigen, als auch für den «harten» «No Deal»-Brexit.

Ich bin Schweizer Staatsbürger und arbeite in Grossbritannien. Muss ich jetzt etwas tun?

Allerdings. «Don’t be late – remember the date», heisst es auf der Website der Schweizer Botschaft in London. Schweizerinnen und Schweizer in Grossbritannien müssen bis zum 30. Juni 2021 ihr Aufenthaltsrecht neu elektronisch beantragen. Umgekehrt ist es komplizierter: Noch ist beispielsweise nicht klar, ob britischen Pensionären die Rente ins Ausland überwiesen werden kann.